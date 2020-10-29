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Россиянка назвала «три удивительных вещи» в Крыму 

Lenta.ru 27 минут назад
Россиянка назвала «три удивительных вещи» в Крыму
Фото: Lenta.ru
Российская туристка, отдохнувшая в Крыму, назвала «три вещи», приятно удививших ее на курортах полуострова. Она перечислила их в своем блоге «Записки путешественницы» на платформе «Яндекс Дзен».
В первую очередь, отметила туристка, ее поразило чистое и теплое море в Евпатории. «Я глазам не поверила, когда его увидела. Это в России? Мы невольно сравнили его с морем, в котором купались на испанской Майорке, один в один!» — написала она.
Кроме того, блогерша отметила «потрясающую» крымскую природу, которой ее семья любовалась в течение месяца, объезжая полуостров на машине.

«Совершенно сумасшедшие виды с мыса Капчик, Фиолент и Меганом, просто какая-то нереальная скала на тропе Голицина, в Балаклаве», — рассказала туристка.

Третьими в ее списке «удивительных вещей» оказались дороги: по словам путешественницы, плохие участки остались только на самом западе полуострова — в Оленевке и Черноморском.

«Но трасса Таврида, начинающаяся после Крымского моста, очень хороша! Дорога современного уровня, ехать по которой — одно удовольствие!» — подытожила автор блога о путешествиях.

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