Стюардесса рассказала правду о пепельницах на борту 

Российская стюардесса рассказала правду о запрете курения в самолете и объяснила, для чего на борту пепельницы. Об этом она написала на своей странице @julia_choco в Instagram

По словам стюардессы, курение сигарет на борту опасно, поскольку оно может стать причиной пожара. «В самолете есть материалы, которые очень быстро воспламеняются. Кроме того, курение нарушает права некурящих пассажиров», — написала она.

В то же время, добавила стюардесса, авиационные правила обязывают перевозчиков устанавливать в туалетных комнатах съемные пепельницы закрытого типа в целях безопасности. «Если какой-то пассажир нарушит правило, то он выбросит пепел и окурок не в мусорный ящик с бумагой, а в пепельницу», — объяснила она.

В случае, если человек закурит, в туалете сразу сработает детектор дыма — система безопасности начнет «издавать громкие звуки», и инцидент зафиксируется в кабине пилотов. «⁣⁣Командир воздушного судна передаст информацию на землю и вызовет полицию в аэропорт, поскольку это нештатная ситуация и угроза пожара», — добавила бортпроводница.

Она также отметила, что в дальнейшем у ситуации есть два варианта развития: самолет могут посадить в ближайшем пункте и снять нарушителя с рейса, передав полиции, либо пассажира ждет составление административного протокола по прилете в аэропорт назначения и денежный штраф.