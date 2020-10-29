Ещё
Далее:
Читайте также:
Не верь, не бойся, не проси
Не верь, не бойся, не проси Криминал в кино ⟶

Стюардесса рассказала правду о пепельницах на борту 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Стюардесса рассказала правду о пепельницах на борту
Фото: Lenta.ru
Российская стюардесса рассказала правду о запрете курения в самолете и объяснила, для чего на борту пепельницы. Об этом она написала на своей странице @julia_choco в Instagram.
По словам стюардессы, курение сигарет на борту опасно, поскольку оно может стать причиной пожара. «В самолете есть материалы, которые очень быстро воспламеняются. Кроме того, курение нарушает права некурящих пассажиров», — написала она.
В то же время, добавила стюардесса, авиационные правила обязывают перевозчиков устанавливать в туалетных комнатах съемные пепельницы закрытого типа в целях безопасности. «Если какой-то пассажир нарушит правило, то он выбросит пепел и окурок не в мусорный ящик с бумагой, а в пепельницу», — объяснила она.
В случае, если человек закурит, в туалете сразу сработает детектор дыма — система безопасности начнет «издавать громкие звуки», и инцидент зафиксируется в кабине пилотов. «⁣⁣Командир воздушного судна передаст информацию на землю и вызовет полицию в аэропорт, поскольку это нештатная ситуация и угроза пожара», — добавила бортпроводница.
Она также отметила, что в дальнейшем у ситуации есть два варианта развития: самолет могут посадить в ближайшем пункте и снять нарушителя с рейса, передав полиции, либо пассажира ждет составление административного протокола по прилете в аэропорт назначения и денежный штраф.
Видео дня. Названы страны с самыми красивыми девушками
Последние новости
Путин оценил возможность ввода общенационального локдауна Путин оценил возможность ввода общенационального локдауна Неизвестный с ножом обезглавил женщину во Франции Неизвестный с ножом обезглавил женщину во Франции В Госдуме предложили ввести систему начисления пенсий «по рангам» В Госдуме предложили ввести систему начисления пенсий «по рангам»
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что знают люди, выбирающие «боковушку» у туалета
Что знают люди, выбирающие «боковушку» у туалета
Россияне рассказали, как живется в Нью-Йорке
Россияне рассказали, как живется в Нью-Йорке
Каких пассажиров стюардессы считают самыми ценными
Каких пассажиров стюардессы считают самыми ценными
Видео
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
00:22
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
Новости путешествий
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Город, где все жители живут в одной многоэтажке
09:43
Город, где все жители живут в одной многоэтажке
Новости путешествий
Город, где пожар не могут потушить уже 60 лет
09:17
Город, где пожар не могут потушить уже 60 лет
Новости путешествий
Названы страны с самыми красивыми девушками
10:01
Названы страны с самыми красивыми девушками
Новости путешествий
Странные полумистические дыры на Земле
07:17
Странные полумистические дыры на Земле
Новости путешествий
Где нужно искать Атлантиду
06:09
Где нужно искать Атлантиду
Новости путешествий
Как монахи Шаолиня учатся делать чудеса
10:20
Как монахи Шаолиня учатся делать чудеса
Новости путешествий
Мистические и пугающие заброшенные уголки России
06:38
Мистические и пугающие заброшенные уголки России
Новости путешествий Отдых в России
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение