«Жалобы, написанные от ревности»: стюардесса о страхах

Российская стюардесса Любовь под ником в Instagram @lovefaliya поделилась с подписчиками своими главными страхами на работе. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

По словам девушки, больше всего она боится проспать будильник, ведь опаздывать на рейс категорически запрещено (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранена — прим.ред.):

"Я как-то раз проспала рейс (об этом потом расскажу) и по этой причине завожу 5 будильников. Особенно боишься проспать после отпуска, потому что режим сна сбивается, и иногда весь день сплю, а ночью бодрствую".

Еще один страх — не пройти медкомиссию, ведь это может быть чревато серьезными последствиями для бортпроводницы:

"Это самое неприятное что может быть у стюардессы, потому что в этой ситуации либо увольняют с работы, либо отправляют надолго лечиться. Никому такого не желаю. Здоровье — это самое ценное что у нас есть, берегите его".

Любовь также рассказала о том, что опасается жалоб пассажиров, ведь порой они могут быть написаны на пустом месте:

"Жалобы могут быть неоправданные, написанные на вас от ревности к мужу или ещё чего хуже. Но чаще пишут жалобы на авиакомпанию, так как чаще возникают вопросы на организацию полета, что от нас зависит не сильно. В любом случае, можно с каждым договориться. Пассажиры думают что нам за это ничего не будет, но на самом деле может быть выговор, а иногда и увольнение. Будьте добрее, и берегите друг друга. И помните Жизнь это бумеранг",

— заключила стюардесса.