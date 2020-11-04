Стюардесса раскрыла неадекватные просьбы пассажиров

"— Девушка! Моё сиденье грязное! Пересадите меня в бизнес!⠀
— Рядом со мной мужчина храпит/воняет! Пересадите меня!⠀
— Моя полка занята, мне некуда положить свои вещи, я их положила на полку в бизнес-классе!⠀
— Повесьте мою куртку/шубу/пальто в гардероб, она/оно стоит 5000 ЕВРО!⠀
— Положите мою колбасу/икру/пельмени в холодильник!",
"Это же касается и ручной клади с одеждой. Они отправляются вслед за вами в соответствующий билету класс обслуживания. ⠀
Бортпроводники не имеют права класть ваши вещи в другой класс. А если вы с таким сталкивались, значит ребята совершали нарушение, уступая вашему требованию. За это бортпроводник может быть депремирован, может получить выговор и прочие неприятные последствия…".
"— Девушка, можно я пересяду в бизнес, там же свободно? А я уже сутки на ногах, а мне ещё лететь…⠀
— Девушка, мне с ребенком так неудобно на этих ваших креслах, пожалуйста, пересадите меня в бизнес. ⠀
Нет, друзья! По правилам авиакомпании мы не имеем права менять класс обслуживания пассажиров на борту. Даже если вам очень хочется, даже если вам очень неудобно. Таков порядок. ⠀
Так что, хотите лететь в бизнесе — покупайте билет заранее, онлайн или в кассе, или повышайте класс обслуживания на стойке регистрации в аэропорту",