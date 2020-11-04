Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶

«Положите мою колбасу в холодильник!»: стюардесса раскрыла странные просьбы пассажиров 

Мира Маркина 1 час назад
Стюардесса раскрыла неадекватные просьбы пассажиров
Фото: @kristina_terexova
В своем Instagram бывшая стюардесса Кристина Терехова делится советами, лайфхаками и наблюдениями, которые ей удалось собрать в период работы в авиации.
Не так давно девушка рассказала о том, на какие ухищрения идут пассажиры для того, чтобы пересесть из эконом-класса в бизнес-класс. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

"— Девушка! Моё сиденье грязное! Пересадите меня в бизнес!⠀

— Рядом со мной мужчина храпит/воняет! Пересадите меня!⠀

— Моя полка занята, мне некуда положить свои вещи, я их положила на полку в бизнес-классе!⠀

— Повесьте мою куртку/шубу/пальто в гардероб, она/оно стоит 5000 ЕВРО!⠀

— Положите мою колбасу/икру/пельмени в холодильник!",

— и это лишь некоторые просьбы и фразы, которые приходилось слышать Тереховой за время работы стюардессой. ⠀
Бортпроводница сразу ответила подписчикам на вопрос, как повысить класс обслуживания в самолете. По словам девушки, сделать это можно лишь при покупке билета или на стойке регистрации в аэропорту:

"Это же касается и ручной клади с одеждой. Они отправляются вслед за вами в соответствующий билету класс обслуживания. ⠀

Бортпроводники не имеют права класть ваши вещи в другой класс. А если вы с таким сталкивались, значит ребята совершали нарушение, уступая вашему требованию. За это бортпроводник может быть депремирован, может получить выговор и прочие неприятные последствия…".

Порой пассажиры пытаются пересесть в бизнес-класс, ссылаясь на неудобства, однако даже в этом случае бортпроводник не может помочь путешественнику:

"— Девушка, можно я пересяду в бизнес, там же свободно? А я уже сутки на ногах, а мне ещё лететь…⠀

— Девушка, мне с ребенком так неудобно на этих ваших креслах, пожалуйста, пересадите меня в бизнес. ⠀

Нет, друзья! По правилам авиакомпании мы не имеем права менять класс обслуживания пассажиров на борту. Даже если вам очень хочется, даже если вам очень неудобно. Таков порядок. ⠀

Так что, хотите лететь в бизнесе — покупайте билет заранее, онлайн или в кассе, или повышайте класс обслуживания на стойке регистрации в аэропорту",

— заключила стюардесса.
Видео дня. 5 заброшенных мест, от которых становится не по себе
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
5 заброшенных мест, от которых становится не по себе
03:35
5 заброшенных мест, от которых становится не по себе
Новости путешествий
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
00:22
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
Новости путешествий
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
Туристка с пышным бюстом решила пляжную проблему
00:13
Туристка с пышным бюстом решила пляжную проблему
Новости путешествий
Древний город инков снова ожил
00:34
Древний город инков снова ожил
Новости путешествий
Европа снова закрывается на карантин
06:15
Европа снова закрывается на карантин
Новости путешествий
Почему Белый дом действительно стал белым
04:22
Почему Белый дом действительно стал белым
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Город, где все жители живут в одной многоэтажке
09:43
Город, где все жители живут в одной многоэтажке
Новости путешествий
Город, где пожар не могут потушить уже 60 лет
09:17
Город, где пожар не могут потушить уже 60 лет
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение