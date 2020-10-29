Названы города, куда дешевле всего улететь осенью 

Аналитики сервиса поездок и путешествий составили рейтинг городов-миллионников России, авиабилеты в которые этой осенью стоят дешевле всего, сообщает Туту.ру.

Эксперты анализировали стоимость билетов с вылетами с 1 сентября по 30 ноября.

Выяснилось, что выгоднее путешествовать в Волгоград, средний чек сюда из других российских городов составляет 4 896 рублей за билет в одну сторону. Также в бюджет до пяти тысяч рублей вписывается Ростов-на-Дону: перелеты в этот город обходятся в среднем в 4 983 рубля.

Замыкает тройку дешевых авианаправлений среди городов-миллионников Казань, билет из других российских городов в столицу Республики Татарстан стоит в среднем 5 275 рублей. На четвертом месте Воронеж со средней ценой перелета в 5 324 рубля.

Санкт-Петербург и Москва заняли в этом рейтинге пятое и шестое места. Средние чеки по авиабилетам в эти города находятся на уровне 5 541 и 5 546 рублей соответственно. В десятку вошли также Уфа, Пермь, Самара и Екатеринбург.