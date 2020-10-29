Объяснен феномен красного Черного моря на курорте 

Власти Новороссийска объяснили феномен красного Черного моря на курорте. Вода изменила цвет из-за водорослей, написал в своем Instagram мэр города Игорь Дяченко.

По словам Дяченко, после появления в сети информации об изменения цвета воды сотрудники городской администрации направили письма в Росприроднадзор, а также в Новороссийский учебный и научно-исследовательский морской биологический центры с просьбой разъяснить явление.

«После отбора проб морской воды и проведения исследования специалисты биоцентра пояснили, что вода окрашивается в разные оттенки красного цвета в связи с развитием микро— и макроводорослей. В период цветения их приносит течением к прибрежной части», — написал градоначальник.

Потому, заверил он, поводов для беспокойства нет: в естественной среде макрофиты не токсичны и не представляют угрозы для экологии и здоровья людей.