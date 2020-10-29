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Air Serbia восстанавливает сообщение с Россией 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Air Serbia восстанавливает сообщение с Россией
Фото: РИА Новости
Национальная авиакомпания Air Serbia восстанавливает сообщение с Россией, прерванное из-за пандемии COVID-19, сообщил перевозчик.
В октябре выполнять рейсы по маршруту Белград — Москва дважды в неделю по четвергам и субботам уже начал "Аэрофлот". В министерстве строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии ранее сообщили РИА Новости, что для граждан России по прилету не требуются негативные COVID-тесты.

"Air Serbia 9 ноября рейсом JU 0652 по маршруту Белград-Москва снова установит воздушное сообщение с РФ. Планируется, что национальная авиакомпания в столицу России будет летать из Белграда дважды в неделю — в понедельник в 13.50 и в пятницу в 7.30", — говорится в сообщении компании, доставленном агентству.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Новости путешествий , Аэрофлот , Минстрой , РИА Новости
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