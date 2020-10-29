Air Serbia восстанавливает сообщение с Россией 

"Air Serbia 9 ноября рейсом JU 0652 по маршруту Белград-Москва снова установит воздушное сообщение с РФ. Планируется, что национальная авиакомпания в столицу России будет летать из Белграда дважды в неделю — в понедельник в 13.50 и в пятницу в 7.30", — говорится в сообщении компании, доставленном агентству.