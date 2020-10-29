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Россиянин с коронавирусом умер на популярном курорте Турции 

Lenta.ru и ещё 13 2 часа назад
Россиянин с коронавирусом умер на курорте Турции
Фото: Lenta.ru
В Турции умер российский турист, зараженный коронавирусом. Об этом в четверг, 29 октября, сообщает РИА Новости.
Как рассказали агентству в генконсульстве России, мужчина скончался в Анталье, в настоящий момент местные власти совместно со страховой компанией предпринимают «необходимые шаги для репатриации тела».
Умершему туристу было 60 лет, он приехал отдыхать на популярный курорт Сиде в провинции Анталья вместе с женой в конце сентября. Неделю спустя ему диагностировали COVID-19.
Ранее сообщалось о смерти другого россиянина с коронавирусом в Турции. По данным страховой компании «Согласие», в сентябре и октябре на курортах страны инфекцию подхватили 53 российских туриста, из них 27 были госпитализированы, остальные — изолированы в отелях. Один из заболевших скончался, компания организовала и оплатила транспортировку его тела на родину.
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Новости путешествий , РИА Новости
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