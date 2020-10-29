Россиянин с коронавирусом умер на курорте Турции

В Турции умер российский турист, зараженный коронавирусом. Об этом в четверг, 29 октября, сообщает РИА Новости

Как рассказали агентству в генконсульстве России, мужчина скончался в Анталье, в настоящий момент местные власти совместно со страховой компанией предпринимают «необходимые шаги для репатриации тела».

Умершему туристу было 60 лет, он приехал отдыхать на популярный курорт Сиде в провинции Анталья вместе с женой в конце сентября. Неделю спустя ему диагностировали COVID-19.