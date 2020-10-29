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Отдыхающие на одном из пляжей в Сочи поделились видеозаписью происходящего на местных курортах в конце бархатного сезона. Снятый очевидцами ролик был опубликован в сообществе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте»

На размещенных в сети кадрах запечатлена прибрежная зона, заполненная туристами — они отдыхают на берегу моря и играют в пляжный волейбол.

Уточняется, что запись была сделана в среду, 28 октября, на курорте Имеретинка. «Вечерняя атмосфера!» — указано в подписи к посту.