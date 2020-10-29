Ещё
Далее:
Читайте также:
Новинки кино
Новинки кино Смотрите в Okko ⟶

Происходящее на пляжах Сочи в конце октября сняли на видео 

Lenta.ru 3 часа назад
Отдыхающие на одном из пляжей в Сочи поделились видеозаписью происходящего на местных курортах в конце бархатного сезона. Снятый очевидцами ролик был опубликован в сообществе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».
На размещенных в сети кадрах запечатлена прибрежная зона, заполненная туристами — они отдыхают на берегу моря и играют в пляжный волейбол.
Уточняется, что запись была сделана в среду, 28 октября, на курорте Имеретинка. «Вечерняя атмосфера!» — указано в подписи к посту.
26 октября сообщалось, что туристы, заполонившие пляжи Сочи в конце бархатного сезона, попали на видео и вызвали споры среди местных жителей. На записи были видны толпы отдыхающих с детьми на берегу вблизи моря. Многие пользователи сети не поверили в достоверность увиденного.
Последние новости
Неизвестный с ножом обезглавил женщину во Франции Неизвестный с ножом обезглавил женщину во Франции В Госдуме предложили ввести систему начисления пенсий «по рангам» В Госдуме предложили ввести систему начисления пенсий «по рангам» В России вновь побит рекорд суточной смертности пациентов с коронавирусом В России вновь побит рекорд суточной смертности пациентов с коронавирусом
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мистические и пугающие заброшенные уголки России
Мистические и пугающие заброшенные уголки России
Где нужно искать Атлантиду
Где нужно искать Атлантиду
«Постоянно орут»: доминиканцы о россиянах
«Постоянно орут»: доминиканцы о россиянах
Видео
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
00:22
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
Новости путешествий
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Город, где пожар не могут потушить уже 60 лет
09:17
Город, где пожар не могут потушить уже 60 лет
Новости путешествий
Названы страны с самыми красивыми девушками
10:01
Названы страны с самыми красивыми девушками
Новости путешествий
Странные полумистические дыры на Земле
07:17
Странные полумистические дыры на Земле
Новости путешествий
Где нужно искать Атлантиду
06:09
Где нужно искать Атлантиду
Новости путешествий
Как монахи Шаолиня учатся делать чудеса
10:20
Как монахи Шаолиня учатся делать чудеса
Новости путешествий
Мистические и пугающие заброшенные уголки России
06:38
Мистические и пугающие заброшенные уголки России
Новости путешествий Отдых в России
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение