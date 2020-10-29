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Турагенты рассказали, куда россияне собираются поехать на Новый год 

РИА Новости и ещё 5 2 часа назад
Куда собираются поехать россияне на Новый год
Фото: РИА Новости
Примерно две трети всех продаж новогодних туров сейчас приходится на долю внутрироссийских направлений, средняя стоимость покупки составляет 57 тысяч рублей, сообщаетTourDom.ru.
По данным онлайн-турагентства, в списке предпочтений россиян лидируют прибрежные отели Сочи, на долю которых приходится более половины новогодних бронирований. На втором месте — Красная Поляна, далее следуют Крым и Калининградская область, Казань, а также курорты Карачаево-Черкесии (Домбай) и Кабардино-Балкарии (Чегет).
Как рассказал гендиректор сервиса Дмитрий Малютин, из международных направлений на первом месте ожидаемо Турция с 16 процентами бронирований и средним чеком 112 тысяч рублей. Также туристам интересны Танзания, Куба, Абхазия и Египет.
Руководитель сети турагентств Алексан Мкртчян подтвердил: 70–80 процентов продаж сейчас приходится на долю России. По его мнению, большинство туристов-горнолыжников уже поняли, что если поселиться в Сочи у моря, то можно платить существенно меньше, чем в горном кластере.
Правда, эксперты отмечают, что продажи новогоднего отдыха сейчас идут с запозданием, так как люди напуганы показателями заболеваемости и ждут новых ограничений. "Пока на Новый год продажи только единичные, точечные. Средняя глубина бронирований сейчас составляет от 7 до 14 дней", — рассказала Ксения Гринькова, директор по продажам еще одной сети турагентств.
Однако Алексан Мкртчян считает, что турагентствам не нужно паниковать: период неопределенности сохранится в течение всего ноября, массовые продажи новогоднего отдыха начнутся позже, в декабре.
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Новости путешествий , Дмитрий Малютин , Алексан Мкртчян
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