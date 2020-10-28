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Свидетельница интимного осмотра туристок в аэропорту поделилась увиденным ужасом 

Lenta.ru 2 часа назад
Очевидец интимного осмотра туристок поделилась ужасом
Фото: Globallookpress.com
Пожилая женщина, ставшая свидетельницей принудительного интимного осмотра туристок в аэропорту Дохи, поделилась увиденным ужасом. О своих наблюдениях австралийка рассказала изданию RNZ.
Так, 73-летняя Франсес Ингрэм (Franses Ingram) рассказала, что когда ее вместе с другими женщинами попросили выйти из самолета, она решила, что его захватили террористы и сильно испугалась.
Когда туристка вышла из самолета, ее окружили полицейские, а затем она увидела машину скорой помощи.
«Мне было очень страшно. Мое сердце ушло в пятки. А потом одна из сотрудниц сказала мне, что в аэропорту нашли брошенного новорожденного и теперь всем нам предстоит пройти гинекологическое обследование», — вспоминает Ингрэм.
Когда подошла очередь австралийки идти в автомобиль с медиками, ее остановили. Они, конечно, не собирались меня проверять. Очевидно, что я не могла быть только что родившей женщиной, если это действительно то, что они пытались выяснить», — рассказала авиапассажирка.
По словам пенсионерки, она была в ужасе и ярости, когда узнала, что других представительниц ее пола принудили к интимному досмотру.
«С каждым днем ​​я становлюсь все более возмущенной, более напуганной и более обеспокоенной за девушек в самолете, которым пришлось через это пройти. На тот момент я не осознавала, насколько далеко зашли врачи, выполняя эту процедуру», — подытожила Ингрэм.
28 октября власти Катара выразили сожаление из-за принудительного гинекологического осмотра туристок в аэропорте столицы страны Дохе и извинились за случившееся.
Инцидент произошел в начале октября в международной авиагавани Хамад перед вылетом по маршруту из Дохи в Сидней. 13 женщин были сняты с рейса авиакомпании Qatar Airways и доставлены к бригаде медиков, так как в туалете одного из терминалов обнаружили только что родившегося ребенка. Младенца спрятали в мусорном баке, завернув в полиэтиленовый пакет и прикрыв мусором.
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