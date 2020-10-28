«Постоянно орут»: доминиканцы о россиянах 

Жители Доминиканской Республики, которая считается популярным среди туристов курортом, описали россиян и выразили свое отношение к ним. Мнением иностранцев о приезжающих на остров соотечественниках поделилась путешественница в блоге «Доминикана с Alexdominicacna» на платформе «Яндекс. Дзен»

Так, по ее словам, из-за большого числа туристов из России, у местных уже давно «сложился определенный стереотип нашего туриста». Например, доминиканцы заметили, что россияне постоянно орут и ругаются.

«Так кажется доминиканцам, когда мы просто разговариваем. Да, чего говорить? Эмоции у нас точно тропические», — дополнила автор публикации.

Кроме того, островитяне считают, что российские женщины очень красивые и совершенно недоступные, а мужчины — болезненно ревнивые и вспыльчивые. « [Россияне] не терпят, когда к их женщинам приближаются местные. Это чревато разборками, а потому доминиканцы и сторонятся. Понимают это очень хорошо», — пояснила туристка.

Вдобавок местные жители уверены, что гости из России совершенно не умеют давать чаевые, а также очень много пьют и быстро становятся неуправляемыми. «Доминиканцы это знают, но относятся к этому лояльно. Пусть туристы отрываются. А наш человек точно ром пить не умеет, поглощает коктейль с ромом и кока-колой быстро и много, а потом запивает холодным пивом», — высказалась блогерша.

Она подытожила, что, несмотря на какие-то минусы, доминиканцы очень любят россиян и всегда с нетерпением ждут их в свою страну.