Желающим перезимовать на Бали раскрыли лазейку

Россиянам, желающим провести зимние месяцы на закрытом для туристов Бали, раскрыли лазейку для поездки на индонезийский остров в условиях пандемии коронавируса. Об этом TourDom.ru рассказал гендиректор офиса TEZ TOUR в Таиланде Андрей Снетков

По его словам, путешественники-лонгстееры могут попасть на популярный курорт по электронной бизнес-визе — такой документ оформляют те, кто прибывает в страну с деловыми целями, к примеру на переговоры с местными предпринимателями.

Допустимый срок пребывания составит 60 дней, в дальнейшем он может четырежды быть продлен на 30 суток.

При этом не исключены риски подобной поездки. «Заявленная цель визита — бизнес-поездка — не совпадает с фактической. Если это каким-либо образом будет выявлено, путешественника могут ждать неприятные последствия, вплоть до депортации из страны», — указано в тексте.

Для подачи заявления на такую визу необходима копия загранпаспорта, результаты теста на коронавирус, переведенная на английский язык справка от врача о состоянии здоровья, страховой полис с полным покрытием на случай необходимости лечения от COVID-19, а также гарантийное письмо о готовности пройти карантин, если по прибытии выявят признаки заболевания.

Добраться до Бали из Москвы в настоящее время можно только рейсами иностранных авиакомпаний с несколькими пересадками, например, Turkish Airlines или Emirates