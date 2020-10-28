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Россиянка пришла на нудистский пляж в Крыму и не нашла там голых людей 

Lenta.ru 2 часа назад
Россиянка не нашла голых людей в Крыму
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Российская туристка пришла на нудистский пляж в Крыму и удивилась, когда не нашла там голых людей. Своими впечатлениями от отдыха на полуострове девушка поделилась в блоге «Москвичи в Крыму» на платформе «Яндекс. Дзен».
По ее словам, когда она приехала на побережье рано утром, отдыхающих еще не было, позже они начали приходить.

«Ближе к 10 утра начали подтягиваться люди и располагаться на соседних камнях. Все были в купальниках или плавках (шортах). Сомневаюсь, что нудист идет на пляж в купальнике "на всякий случай" и если никого не будет, то он его снимет», — отметила она.

Кроме того, девушка рассказала, что по дороге к этому месту стоит указатель «Голый пляж» и метка на карте, сообщающая, что пляж нудистский. Сама авторша уточнила, что отправилась на пляж не для того, чтобы «глазеть на голых людей», а потому что в таких местах особенно красивая природа.
«Вы когда-нибудь видели под водой проплывающую на расстоянии вытянутой руки стаю сарганов? А зеленух, которые не разбегаются от твоего приближения? Все потому, что в этих местах обычно нет рыбаков и людей, которые портят природу», — подытожила она.
В октябре на итальянских курортных островах Стромболи и Филикуди путешественникам стали предлагать «сексуальные паломничества» и походы в пещеры голышом. По словам местных жителей, приезжающие иностранцы полюбили ходить на экскурсии к скалам Ла-Канна, напоминающим по форме мужской детородный орган.
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