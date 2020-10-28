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Названа самая часто пропадающая вещь на борту самолета 

Lenta.ru 2 часа назад
Названа самая часто пропадающая вещь в самолете
Фото: Depositphotos
Сотрудница американской авиакомпании Virgin Atlantic, имеющая 16-летний опыт работы, назвала вещь в ручной клади пассажиров, которая чаще других пропадает на борту самолета в процессе перелета. Об этом Кэти Джонсон (Kathy Johnson) рассказала в ролике, опубликованном в официальном Instagram-аккаунте перевозчика.
Так, Джонсон с иронией заметила, что в скором времени станет «настоящим экспертом» по поиску наушников AirPods в салоне воздушных судов. Вероятно, это связано с тем, что они легко выпадают из ушей путешественников и за счет маленького размера попадают в складки и щели между кресел.
Отмечается, что всего, согласно статистическим данным, выделяют десять предметов, которые туристы теряют на рейсах — среди них iPad, мобильные телефоны, подушки для шеи, бутылки с водой, предметы гардероба, шарфы, очки, зажигалки, фотоаппараты и паспорта.
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