Названа самая часто пропадающая вещь в самолете

Сотрудница американской авиакомпании Virgin Atlantic, имеющая 16-летний опыт работы, назвала вещь в ручной клади пассажиров, которая чаще других пропадает на борту самолета в процессе перелета. Об этом Кэти Джонсон (Kathy Johnson) рассказала в ролике, опубликованном в официальном Instagram -аккаунте перевозчика.

Так, Джонсон с иронией заметила, что в скором времени станет «настоящим экспертом» по поиску наушников AirPods в салоне воздушных судов. Вероятно, это связано с тем, что они легко выпадают из ушей путешественников и за счет маленького размера попадают в складки и щели между кресел.

Отмечается, что всего, согласно статистическим данным, выделяют десять предметов, которые туристы теряют на рейсах — среди них iPad, мобильные телефоны, подушки для шеи, бутылки с водой, предметы гардероба, шарфы, очки, зажигалки, фотоаппараты и паспорта.