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Танец стюардессы смутил пользователей 

Lenta.ru 24 минуты назад
Стюардесса частного самолета, прославившаяся в социальных сетях, станцевала на камеру в откровенном наряде, и смутила подписчиков. Роликом девушка поделилась в своем аккаунте в социальной сети TikTok.
На видео девушка по имени Молли динамично двигается под композицию Pretty Savage группы Blackpink в рваных джинсах, полностью оголяющих ее ноги и разодранном топе, из-под которого торчит черный бюстгальтер. Сперва сотрудница авиакомпании вращает головой в такт музыке, а на следующих кадрах — ритмично машет руками.
Некоторые пользователи сочли странными движения и внешний вид бортпроводницы. «Хм, а что с твоими штанами?», «Ну и джинсы, что с ними произошло?», «Какой странный танец», «Разве стюардессам разрешается красить волосы?», — писали они.
Однако нашлись и те, кто поддержал девушку. «Вау, ты отлично двигаешься», «Продолжай в том же духе! Так держать, Молли», «Как же мне нравится твоя фигура», — комментировали поклонники.
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Новости путешествий , Видео
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