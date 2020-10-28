Вакцина-тур: чехам предлагают привиться в России

Программу активно обсуждают в чешских СМИ. Что о ней известно, когда ее планируют запустить и как к ней относятся сами чехи?

Пражский бизнесмен Андрей Константинов предлагает отправлять людей в Россию на вакцинацию от коронавируса. За бронирование тура клиент платит 3 тысячи крон — это около 10 тысяч рублей, вся поездка обойдется минимум в 30 тысяч крон (100 тысяч рублей). По приглашению от медицинской организации турист получает визу, сдает тест на COVID-19, приобретает авиабилеты. Сейчас прямых рейсов между Москвой и Прагой нет, лететь надо с пересадкой.

Поскольку вакцинация препаратом от Центра имени Гамалеи проходит в два укола, есть два варианта. Либо человек приезжает почти на месяц: ему делают первую прививку, потом организуют развлекательную программу, через три недели — второй укол, затем проверяют антитела. Либо между двумя прививками человек возвращается в Чехию.

Вакцинацию, по словам бизнесмена Андрея Константинова, будут делать в известной московской клинике академика Ройтберга АО «Медицина». Получить комментарий ее представителей на момент публикации материала не удалось. Эта клиника не значится среди организаций, которые проводят клинические испытания вакцины. Дело в том, что программа заработает уже после испытаний, рассказал Андрей Константинов:

— Когда закончится третья фаза, тогда и поедут люди. Мы не посылаем сейчас. Это партнерский договор на ближайшее будущее, то есть речь идет о следующем месяце. Зависит от того, как они там решат эти вопросы. Мы же должны людям дать какие-то гарантии.

— Сколько сама вакцина будет стоить в рамках этой программы?

— По договоренности с клиникой. Там есть несколько больше услуг, чем сама вакцинация. Я знаю, что это в диапазоне 50-100 евро, не больше. Думаю, поток людей будет достаточно небольшой сначала. Довольно сложные процедуры, нужно визу получить, нужно обследоваться. Тот процент людей, который захочет, для них найдется вакцина.

В Чехии в последние недели ежедневно выявляли до 15 тысяч заболевших при населении около 10,5 млн человек. У страны нет конкретных перспектив с вакциной: местные ученые разработки не ведут, на разрабатываемый в Великобритании препарат от компании AstraZeneca и так много потенциальных клиентов в Европе.

Туризм за вакциной активно обсуждают чешские СМИ: портал Novinky.ch провел опрос, согласно которому больше 54% читателей были бы готовы сделать российскую прививку от COVID-19. В местном Минздраве такую идею пока не комментируют, говорит жительница Чехии Елена:

— Один вирусолог здесь написал, что Россия подошла к разработке данной вакцины очень неординарным способом, возможно, она может действовать в правильном направлении. Остальные ученые, например из университета Масарика, относятся к этому настороженно, они отмечают, что очень короткий был срок испытания этой вакцины и что пока Россия наконец-таки покажет правильные результаты через какое-то время, скорее всего, Европейский союз предложит уже свою вакцину.

— Ваши знакомые как относятся? Готовы они поехать?

— Здесь, наверное, вопрос больше с финансовой точки зрения, потому что 30 тысяч [крон] не каждый может сразу выложить, и плюс три недели ты должен быть не на работе. Честно говоря, среди моих знакомых таких богатых людей нет. Скорее всего, если кто-то и приедет, они будут стараться делать это инкогнито.

Директор по развитию национальной сети туристических агентств OnlineTur.ru Игорь Блинов , который участвует как доброволец в испытаниях вакцины от Центра имени Гамалеи, скептически относится к идее подобного медицинского туризма:

«Теоретически допускаю: человек получает приглашение, он несет расходы на визу, на поездку. Он прилетает, у него берут анализ крови, и на следующий день ему делается отвод по каким-то параметрам, и он улетает обратно. Если мы говорим о добровольной вакцинации, у нас на сегодняшний день в приоритете по профессиям это педагоги и медицинские работники. Общенациональной добровольной вакцинации у нас пока не проводится. Здесь важно понимать, на что могут претендовать жители других стран, в том числе европейских, приезжая в Россию с целью вакцинации»

Первых желающих получить российскую вакцину пражский бизнесмен готов привезти в Москву через месяц, если к тому моменту завершат клинические испытания. По его словам, уже есть список желающих, и это не только чехи, но и немцы.

Между тем помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил ТАСС , что подобная вакцинация невозможна — в первую очередь прививают россиян.