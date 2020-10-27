Женщина-пилот назвала главное заблуждение пассажиров

Женщина-пилот американской авиакомпании Virgin Atlantic, имеющая 13-летний опыт работы, назвала главное заблуждение большинства пассажиров по поводу ее деятельности. Об этом Зои Франклин (Zoe Franklin) рассказала в ролике, опубликованном в официальном Instagram -аккаунте перевозчика.

По ее словам, многие клиенты во время авиаперелета до сих пор путают ее с бортпроводницей и сильно удивляются, когда замечают ее в кабине экипажа воздушного судна. При этом на роль и обязанности женщины это не оказывает никакого влияния.

«В кабине со своими товарищами-пилотами со мной обращаются так же, как и с любым другим пилотом. Мои коллеги профессиональны и дружелюбны, мы всегда много смеемся в процессе работы», — рассказала Франклин.

Сотрудница авиакомпании подчеркнула, что старается объяснить людям, что процесс пилотирования не связан с гендерной спецификой, однако в целом женщин в такой профессии занято гораздо меньше, чем мужчин.