Ещё
Далее:
Читайте также:
50.000 фильмов и сериалов в HD
50.000 фильмов и сериалов в HD Смотрите сейчас ⟶

Женщина-пилот назвала главное заблуждение пассажиров о ее работе 

Lenta.ru 4 часа назад
Женщина-пилот назвала главное заблуждение пассажиров
Фото: @comeflywithzoe
Женщина-пилот американской авиакомпании Virgin Atlantic, имеющая 13-летний опыт работы, назвала главное заблуждение большинства пассажиров по поводу ее деятельности. Об этом Зои Франклин (Zoe Franklin) рассказала в ролике, опубликованном в официальном Instagram-аккаунте перевозчика.
По ее словам, многие клиенты во время авиаперелета до сих пор путают ее с бортпроводницей и сильно удивляются, когда замечают ее в кабине экипажа воздушного судна. При этом на роль и обязанности женщины это не оказывает никакого влияния.

«В кабине со своими товарищами-пилотами со мной обращаются так же, как и с любым другим пилотом. Мои коллеги профессиональны и дружелюбны, мы всегда много смеемся в процессе работы», — рассказала Франклин.

Сотрудница авиакомпании подчеркнула, что старается объяснить людям, что процесс пилотирования не связан с гендерной спецификой, однако в целом женщин в такой профессии занято гораздо меньше, чем мужчин.
6 декабря прошлого года первая в Сибири женщина-пилот Ирина Сергиенко, которая в течение шести лет работает в авиакомпании NordStar, рассказала о традициях, принятых среди ее коллег, и плохих приметах перед рейсами. Так, по ее словам, накануне полета нельзя пришивать на одежду пуговицы, а также надевать новую, неношеную форму — предварительно ее следует примерить дома.
Видео дня. Места планеты, где не работает гравитация
Последние новости
В России введен всеобщий масочный режим В России введен всеобщий масочный режим В Чечне произошла перестрелка между бойцами ОМОН и СОБР В Чечне произошла перестрелка между бойцами ОМОН и СОБР Льготную ипотеку продлили в России Льготную ипотеку продлили в России
Комментарии 1
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
Названы основные проблемы для автотуризма в России
Названы основные проблемы для автотуризма в России
Россияне нашли рискованный способ попасть в Европу
Россияне нашли рискованный способ попасть в Европу
Видео
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
00:22
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
Новости путешествий
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Как монахи Шаолиня учатся делать чудеса
10:20
Как монахи Шаолиня учатся делать чудеса
Новости путешествий
Мистические и пугающие заброшенные уголки России
06:38
Мистические и пугающие заброшенные уголки России
Новости путешествий Отдых в России
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Самые большие города-призраки Земли
11:41
Самые большие города-призраки Земли
Новости путешествий
Места, где нужно побывать всем опытным туристам
12:01
Места, где нужно побывать всем опытным туристам
Новости путешествий
Что скрывает запрещенный остров в Бенгальском заливе
09:04
Что скрывает запрещенный остров в Бенгальском заливе
Новости путешествий
Россиянин назвал преимущества отдыха в Турции в ноябре
02:48
Россиянин назвал преимущества отдыха в Турции в ноябре
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение