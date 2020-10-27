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Названы самые опасные предметы в ручной клади во время пандемии 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Названы опасные вещи в ручной клади во время пандемии
Фото: Globallookpress.com
Британский авиаэксперт Мартин Линдсторм (Martin Lindstorm) назвал самые опасные предметы в ручной клади во время пандемии. Об этом пишет Daily Express.
По его словам, для пассажиров представляют опасность паспорта. Он назвал место паспортного контроля «самым заразным в аэропорту».
Еще одним предметом, содержащим большое количество микробов, по мнению эксперта, является мобильный телефон. «Считайте смартфон продолжением руки и регулярно его дезинфицируйте», — посоветовал Линдстром.
Эксперт призвал пассажиров носить с собой дезинфицирующие салфетки, чтобы протирать все поверхности, к которым они будут прикасаться.
Ранее глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жуньяк заявил, что риск заразиться коронавирусом в самолете крайне низкий. По его словам, вероятность подхватить вирус находится в той же категории, что и удар молнии.
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