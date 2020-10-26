Россиянин назвал преимущества отдыха в Турции в ноябре 

«Ноябрь лучше всего подходит для спа-процедур: посещения массажа, сауны, хамама и бассейна. Некоторым туристам придется по душе и пляжный отдых, так как море в ноябре еще теплое, особенно это заметно в 2020 году», — написал российский турист в «Яндекс. Дзен».
В текущем году, по мнению туриста, бархатный сезон в Турции из-за теплой погоды продлится еще месяц. Тем не менее, отдыхающим придется сократить время пребывания на пляже и купания в море, потому что к вечеру температура воздуха падает.
«Для вечерних прогулок требуется надевать джинсы и кофты, иногда нужно брать с собой ветровку. Ближе к зиме отели сокращают количество лежаков и баров, а также закусочных на открытом воздухе. Выбор объектов размещения значительно сужается», — подчеркнул турист.
В Ростуризме ранее сообщили, что туроператоры начали отказываться продавать рейсы в Египет через Турцию. В России пока что запретили продажи любых туров в Египет.