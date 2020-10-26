Житель российского региона перебрал с алкоголем перед полетом домой из Владивостока и устроил переполох на борту самолета. Видеозапись инцидента публикует Instagram -аккаунт издания «Новости Владивостока».

На ролике неизвестный мужчина, летевший в Южно-Сахалинск, кричит на попутчиц, называя их террористками. Одна из женщин поворачивается к нему и грубо просит его «не орать». Тогда агрессивный пассажир потребовал, чтобы к нему «быстро привели командира воздушного судна». На этом видео обрывается.

Как отмечает источник, инцидент произошел на борту самолета авиакомпании «Аврора». После случившегося нарушителя вывели, лайнер вылетел по расписанию.

Подписчики в комментариях оценили поведение дебошира. «Осеннее обострение», «Сахалинцы в своем репертуаре», «Хорошо хоть безобидный», «Алкаш», — писали пользователи сети.