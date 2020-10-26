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Россиянин перебрал с алкоголем, устроил переполох в самолете и попал на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Житель российского региона перебрал с алкоголем перед полетом домой из Владивостока и устроил переполох на борту самолета. Видеозапись инцидента публикует Instagram-аккаунт издания «Новости Владивостока».
На ролике неизвестный мужчина, летевший в Южно-Сахалинск, кричит на попутчиц, называя их террористками. Одна из женщин поворачивается к нему и грубо просит его «не орать». Тогда агрессивный пассажир потребовал, чтобы к нему «быстро привели командира воздушного судна». На этом видео обрывается.
Как отмечает источник, инцидент произошел на борту самолета авиакомпании «Аврора». После случившегося нарушителя вывели, лайнер вылетел по расписанию.
Подписчики в комментариях оценили поведение дебошира. «Осеннее обострение», «Сахалинцы в своем репертуаре», «Хорошо хоть безобидный», «Алкаш», — писали пользователи сети.
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