Туристы продолжают приезжать в Сочи и вызывают у местных больше агрессии, чем радости. На этот раз заполонившие пляжи туристы попали на видео и вызвали споры у жителей. Ролик появился в Instagram-аккаунте @krasnodar_kray, освещающем жизнь Краснодарского края.

На записи видно огромное количество отдыхающих с детьми на берегу вблизи моря. Кто-то плещется в воде, а кто-то — предпочитает загорать на берегу.

«Кто говорит, что закончился курортный сезон? Прямо сейчас на пляжах Сочи! Водичка 22 градуса у берега! Красота. Что скажете?» — подписал он ролик.

Людей на видео было настолько много, что не все поверили своим глазам.

«А что деревья зеленые, как летом? Кажется, автор лукавит», «25 октября? А школу отменили? Неувязочка!», «****** [ложь] и провокация… Зайдите камеры-онлайн Сочи и все увидите», — писали они.

Тем не менее нашлись те, кто объяснил, что осень в этом году действительно очень теплая, а деревья — все еще зеленые.