Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах Теперь в HD ⟶

Заполонившие Сочи туристы попали на видео 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Туристы продолжают приезжать в Сочи и вызывают у местных больше агрессии, чем радости. На этот раз заполонившие пляжи туристы попали на видео и вызвали споры у жителей. Ролик появился в Instagram-аккаунте @krasnodar_kray, освещающем жизнь Краснодарского края.
На записи видно огромное количество отдыхающих с детьми на берегу вблизи моря. Кто-то плещется в воде, а кто-то — предпочитает загорать на берегу.

«Кто говорит, что закончился курортный сезон? Прямо сейчас на пляжах Сочи! Водичка 22 градуса у берега! Красота. Что скажете?» — подписал он ролик.

Людей на видео было настолько много, что не все поверили своим глазам.

«А что деревья зеленые, как летом? Кажется, автор лукавит», «25 октября? А школу отменили? Неувязочка!», «****** [ложь] и провокация… Зайдите камеры-онлайн Сочи и все увидите», — писали они.

Тем не менее нашлись те, кто объяснил, что осень в этом году действительно очень теплая, а деревья — все еще зеленые.
Ранее "Рамблер" сообщал, как туристы сравнивали отдых в Сочи и Турции.
Комментарии 4
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«По уши в грязи и разрухе. Туристов ненавидят»
«По уши в грязи и разрухе. Туристов ненавидят»
Россияне рассказали, как живется в Нью-Йорке в пандемию
Россияне рассказали, как живется в Нью-Йорке в пандемию
«Местные имбецилы»: в Сети сравнили Сочи и Турцию
«Местные имбецилы»: в Сети сравнили Сочи и Турцию
Видео
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
00:22
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
Новости путешествий
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Мистические и пугающие заброшенные уголки России
06:38
Мистические и пугающие заброшенные уголки России
Новости путешествий Отдых в России
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Самые большие города-призраки Земли
11:41
Самые большие города-призраки Земли
Новости путешествий
Места, где нужно побывать всем опытным туристам
12:01
Места, где нужно побывать всем опытным туристам
Новости путешествий
Что скрывает запрещенный остров в Бенгальском заливе
09:04
Что скрывает запрещенный остров в Бенгальском заливе
Новости путешествий
Секретные советские города, которых не было на карте
03:52
Секретные советские города, которых не было на карте
Новости путешествий
Крым в коронавирусе, зараза расползается по всей РФ
00:53
Крым в коронавирусе, зараза расползается по всей РФ
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение