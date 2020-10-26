Снимок самой красивой стюардессы удивил подписчиков 

«Ты выглядишь просто потрясающе! Какая же фигура», «Не могу поверить! С каждым днем ты становишься все красивее и красивее. Твоя внешность неземная», «У тебя очень приятная внешность и тебе так идет этот костюм», «Не зря тебя прозвали самой красивой бортпроводницей, Майбел», — писали они.