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Снимок самой красивой стюардессы удивил подписчиков 

Lenta.ru 1 час назад
Снимок самой красивой стюардессы удивил подписчиков
Фото: @mabel_goo
Стюардесса авиакомпании Air Asia, которую пользователи сети прозвали самой красивой бортпроводницей в мире, попозировала перед камерой в откровенном образе и удивила подписчиков. Снимком девушка поделилась в своем Instagram-аккаунте.
На фото Майбел Гуо (Mabel Goo) стоит на фоне деревьев в костюме, состоящем из клетчатой мини-юбки и расстегнутого укороченного жакета в тон. При этом наряд бортпроводницы дополнен бордовым кроп-топом с глубоким вырезом, оголяющим живот.
@mabel_goo

«Не могу придумать надпись для этой фотографии», — подписала она публикацию.

Подписчики бросились хвалить внешность сотрудницы авиакомпании.

«Ты выглядишь просто потрясающе! Какая же фигура», «Не могу поверить! С каждым днем ты становишься все красивее и красивее. Твоя внешность неземная», «У тебя очень приятная внешность и тебе так идет этот костюм», «Не зря тебя прозвали самой красивой бортпроводницей, Майбел», — писали они.

Это не первый раз, когда Гуо делится с фанатами кадрами в откровенных нарядах. Так, например, в октябре она показала снимки из бассейна в отеле. На них она позировала в белом слитном купальнике с завязками по центру.
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