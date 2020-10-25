Крым в коронавирусе, зараза расползается по всей РФ

Еще в начале октября крымчане ужасались — здесь впервые были выявлены 100 новых случаев опаснейшей инфекции за сутки. Это называли критическим рубежом, за который надеялись не перешагнуть. Сейчас уже несколько дней подряд крымская «корона» дает ежедневные 200+, однако всем реально пофиг. Слов нет, вирусные диссиденты почти враги народа. Но что делать, если практически весь народ забил на страшную опасность, и лечится у моря шашлыками с розовым шампанским?
Ничего не преувеличиваю. На днях сам Сергей Аксенов вполне официально разрешил гражданам посещать кафе, бары и рестораны без масок. Такой себе ответ пандемии. Соответствующие изменения внесены в указ главы республики «О режиме повышенной готовности».
Сидеть где-нибудь на терруаре Алушты и дегустировать одноименный портвейн, который понравился Путину — маска в данной ситуации почти преступление.
Понятное дело, все работающие в сфере общественного питания получили право обслуживать посетителей с лицом открытым и улыбчивым. Послабление масочного режима также распространилось на кейтеринг. Обрадованные туземцы кинулись в Гугл узнавать, «шо то такое».
Оказалось, заморским кейтерингом называется вполне обычное предоставление ресторанных услуг на выезде — по фестивалям, загородным банкетам и прочим пляжно-горно-лесным мероприятиям, вплоть до банальной розничной продажи готовых блюд. Так все это в Крыму делается постоянно, и официанты с поварами успели замучиться в масочной духоте!
Аксенов обещает, что карантинный режим всеобщей изоляции в регионе власти возвращать не будут. Мало ли, что заболеваемость COVID-19 продолжает расти. По его словам, закрытие торговли и остановка предприятий может привести к полному экономическому коллапсу, а «на это я пойтить не могу».
Ну никак нельзя допустить обрушения курортной сферы, когда дорогие россияне продолжают валом валить на полуостров. Главу профессионально поддержала начальница Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская: «На сегодня невозможно ограничить миграционные процессы. И в принципе в этом нет необходимости. Достаточно соблюдать обязательные требования для того, чтобы ситуация была контролируемая».
Оказывается, эпидемиологическая жуть — вовсе не повод закрывать Крым. Тем более, столичное продление школьных каникул плавно перешло в онлайн-обучение старшеклассников и студентов московских вузов. На удаленку отправлены сотни тысяч офисных хомячков. Куда им деваться? Конечно, на юг. Зато, например, севастопольские школы не будут переводить на дистанционный формат — вспышек ковид-инфекции в них нет, потому образовательный процесс продолжится в привычном режиме. Благую весть лично сообщил местной прессе министр просвещения РФ Сергей Кравцов, посетивший Инженерную школу города русских моряков.
Вывод понятен, уникальный крымский ультрафиолет в коктейле со свежим морским бризом таки может творить чудеса. «По ковиду ни одного класса не закрыто, ситуация контролируемая», — бодро согласился с высоким гостем севастопольский губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Региональная элита вообще брызжет энтузиазмом.
Корону диагностировали у республиканского министра экономического развития Дмитрия Ширяко. На данный момент министр выздоровел. В Совмине и Госсовете РК продолжают выявлять новые случаи заражения, но «паники нет». Больше месяца назад стало известно, что заболела крымский вице-премьер Елена Романовская, бравирующая в соцсетях своим масочным нигилизмом. Свое состояние чиновница назвала «нормальным», но 22 сентября врачам пришлось ввести пациентку в искусственную кому и отправить спецрейсом в Москву.
Пожалуй, единственное место, где делегация крымских VIP-ов полностью соблюдала перчаточно-масочный режим и социальную дистанцию, да еще обрабатывала руки антисептиком — похороны мэра Ялты Ивана Имгрунта, состоявшиеся в минувший четверг. Хозяин курортной столицы Южнобережья проходил курс лечения в одной из клиник Санкт-Петербурга и уже говорили, что готовится к выписке. 18 октября стало известно, что он скончался от коронавирусных осложнений.
Увы, но как всегда отряд не заметил потери бойца. 24 октября из Москвы в Симферополь начали ежедневно летать лоукосеры. Обычные рейсы с потоком пассажиров не справляются. Межсезонную крымскую полетную программу по заниженным ценами запустили «Уральские авиалинии». Здоровущие аэробусы Airbus 320 стартуют из аэропорта Жуковский. Такие перелеты собираются продолжать до конца марта.
Несмотря на осень и переход на зимний график работы, в воздушную гавань Симферополя дополнительно открыли еще шесть новых направлений. Например, прямые рейсы в Краснодар, Нижний Новгород, Пермь, Уфу и Череповец. Еще прибавляются северяне — Сургут, Челябинск и Тюмень.
Кроме того, осенне-зимний Крым продолжает поддерживать традиционное авиасообщение со всеми аэропортами Москвы. Без сезонных изменений летают Питер и Екатеринбург, Сочи, Ростов-на-Дону и Минеральные Воды. Всего симферопольские рейсы будут выполнять 10 авиакомпаний, в основном на Boeing 737. Такого в здешнее предзимье не случалось еще никогда.
Грохочет веселыми рельсами Крымский мост. Железная дорога сейчас запускает новые маршруты, которые свяжут полуостров с Уралом и Сибирью. Так, продлевается путь поездов «Таврия» Симферополь — Екатеринбург. Теперь они пойдут до Перми, Омска и Тюмени. Список промежуточных станций звучит как песня. На пути в Пермь поезда проследуют через Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов, Самару, Уфу и Челябинск. До Омска еще прибавятся Пенза, Саранск и Казань.
Нет сомнений, наши транспортники и не пошевелились бы, не будь на указанные направления устойчивого спроса. Причем народ явно не напрягает, что время в пути от конечного пункта составляет тяжкие 75 часов. Наоборот, соцсети полны восторженными комментариями:
Игорь Стародворский: — О, теперь не надо из нашей Перми в другой город ехать, чтобы до Крыма добраться. Прошлым летом пришлось с пересадками.
Марина Осокина: — Привет из Тюмени! Отличная новость! Спасибо!
Кайрат Муксынов: — Ураа, из Омска скоро в Крым поедим. Урааааа
Владимир Долинин: Когда с Новосибирска пустят? А Иркутск? Почему нас дискриминируют?..
Остается рассказать о нынешней крымской погоде. То есть, в очередной раз поиздеваться над материковыми жителями. По всему побережью теплынь до 25 градусов. К сожаленью для самих крымчан — никаких осадков. Ясное голубое небо и стабильно яркое солнце, хотя обычная норма октября — не более +15…+17. Ну и морская вода на ЮБК — замечательные + 20-22. Причем даже восточный Крым полон купающимися.
Вот добрый человек, судакский блогер Сандро Кириак выложил в Фейсбуке очередной видос своего субботнего заплыва по бухте Капсель у мыса Меганом, где вроде бы должны дуть холодные ветры. «Довольно комфортный бархатный сезон. Это удивительно для профессиональных метеорологов», — подтверждает ведущий специалист центра «ФОБОС» Евгений Тишковец. По его прогнозу, в ближайшие дни воздух на полуострове снова прогреется.
Очень трудно работать в подобных условиях. Пишешь заметку, а аlter ego говорит:
«Бросай эту ерунду. Хватай пляжный коврик и дуй на море».