Крым в коронавирусе, зараза расползается по всей РФ

Еще в начале октября крымчане ужасались — здесь впервые были выявлены 100 новых случаев опаснейшей инфекции за сутки. Это называли критическим рубежом, за который надеялись не перешагнуть. Сейчас уже несколько дней подряд крымская «корона» дает ежедневные 200+, однако всем реально пофиг. Слов нет, вирусные диссиденты почти враги народа. Но что делать, если практически весь народ забил на страшную опасность, и лечится у моря шашлыками с розовым шампанским?

Ничего не преувеличиваю. На днях сам Сергей Аксенов вполне официально разрешил гражданам посещать кафе, бары и рестораны без масок. Такой себе ответ пандемии. Соответствующие изменения внесены в указ главы республики «О режиме повышенной готовности».

Сидеть где-нибудь на терруаре Алушты и дегустировать одноименный портвейн, который понравился Путину — маска в данной ситуации почти преступление.

Понятное дело, все работающие в сфере общественного питания получили право обслуживать посетителей с лицом открытым и улыбчивым. Послабление масочного режима также распространилось на кейтеринг. Обрадованные туземцы кинулись в Гугл узнавать, «шо то такое».

Оказалось, заморским кейтерингом называется вполне обычное предоставление ресторанных услуг на выезде — по фестивалям, загородным банкетам и прочим пляжно-горно-лесным мероприятиям, вплоть до банальной розничной продажи готовых блюд. Так все это в Крыму делается постоянно, и официанты с поварами успели замучиться в масочной духоте!

Аксенов обещает, что карантинный режим всеобщей изоляции в регионе власти возвращать не будут. Мало ли, что заболеваемость COVID-19 продолжает расти. По его словам, закрытие торговли и остановка предприятий может привести к полному экономическому коллапсу, а «на это я пойтить не могу».

Ну никак нельзя допустить обрушения курортной сферы, когда дорогие россияне продолжают валом валить на полуостров. Главу профессионально поддержала начальница Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская: «На сегодня невозможно ограничить миграционные процессы. И в принципе в этом нет необходимости. Достаточно соблюдать обязательные требования для того, чтобы ситуация была контролируемая».

Оказывается, эпидемиологическая жуть — вовсе не повод закрывать Крым. Тем более, столичное продление школьных каникул плавно перешло в онлайн-обучение старшеклассников и студентов московских вузов. На удаленку отправлены сотни тысяч офисных хомячков. Куда им деваться? Конечно, на юг. Зато, например, севастопольские школы не будут переводить на дистанционный формат — вспышек ковид-инфекции в них нет, потому образовательный процесс продолжится в привычном режиме. Благую весть лично сообщил местной прессе министр просвещения РФ Сергей Кравцов , посетивший Инженерную школу города русских моряков.

Вывод понятен, уникальный крымский ультрафиолет в коктейле со свежим морским бризом таки может творить чудеса. «По ковиду ни одного класса не закрыто, ситуация контролируемая», — бодро согласился с высоким гостем севастопольский губернатор Севастополя Михаил Развожаев . Региональная элита вообще брызжет энтузиазмом.

Корону диагностировали у республиканского министра экономического развития Дмитрия Ширяко. На данный момент министр выздоровел. В Совмине и Госсовете РК продолжают выявлять новые случаи заражения, но «паники нет». Больше месяца назад стало известно, что заболела крымский вице-премьер Елена Романовская , бравирующая в соцсетях своим масочным нигилизмом. Свое состояние чиновница назвала «нормальным», но 22 сентября врачам пришлось ввести пациентку в искусственную кому и отправить спецрейсом в Москву.

Пожалуй, единственное место, где делегация крымских VIP-ов полностью соблюдала перчаточно-масочный режим и социальную дистанцию, да еще обрабатывала руки антисептиком — похороны мэра Ялты Ивана Имгрунта, состоявшиеся в минувший четверг. Хозяин курортной столицы Южнобережья проходил курс лечения в одной из клиник Санкт-Петербурга и уже говорили, что готовится к выписке. 18 октября стало известно, что он скончался от коронавирусных осложнений.

Увы, но как всегда отряд не заметил потери бойца. 24 октября из Москвы в Симферополь начали ежедневно летать лоукосеры. Обычные рейсы с потоком пассажиров не справляются. Межсезонную крымскую полетную программу по заниженным ценами запустили « Уральские авиалинии ». Здоровущие аэробусы Airbus 320 стартуют из аэропорта Жуковский. Такие перелеты собираются продолжать до конца марта.

Несмотря на осень и переход на зимний график работы, в воздушную гавань Симферополя дополнительно открыли еще шесть новых направлений. Например, прямые рейсы в Краснодар, Нижний Новгород, Пермь, Уфу и Череповец. Еще прибавляются северяне — Сургут, Челябинск и Тюмень.

Кроме того, осенне-зимний Крым продолжает поддерживать традиционное авиасообщение со всеми аэропортами Москвы. Без сезонных изменений летают Питер и Екатеринбург, Сочи, Ростов-на-Дону и Минеральные Воды. Всего симферопольские рейсы будут выполнять 10 авиакомпаний, в основном на Boeing 737. Такого в здешнее предзимье не случалось еще никогда.

Грохочет веселыми рельсами Крымский мост. Железная дорога сейчас запускает новые маршруты, которые свяжут полуостров с Уралом и Сибирью. Так, продлевается путь поездов «Таврия» Симферополь — Екатеринбург. Теперь они пойдут до Перми, Омска и Тюмени. Список промежуточных станций звучит как песня. На пути в Пермь поезда проследуют через Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов, Самару, Уфу и Челябинск. До Омска еще прибавятся Пенза, Саранск и Казань.

Нет сомнений, наши транспортники и не пошевелились бы, не будь на указанные направления устойчивого спроса. Причем народ явно не напрягает, что время в пути от конечного пункта составляет тяжкие 75 часов. Наоборот, соцсети полны восторженными комментариями:

Игорь Стародворский: — О, теперь не надо из нашей Перми в другой город ехать, чтобы до Крыма добраться. Прошлым летом пришлось с пересадками.

Марина Осокина: — Привет из Тюмени! Отличная новость! Спасибо!

Кайрат Муксынов: — Ураа, из Омска скоро в Крым поедим. Урааааа

Владимир Долинин: Когда с Новосибирска пустят? А Иркутск? Почему нас дискриминируют?..

Остается рассказать о нынешней крымской погоде. То есть, в очередной раз поиздеваться над материковыми жителями. По всему побережью теплынь до 25 градусов. К сожаленью для самих крымчан — никаких осадков. Ясное голубое небо и стабильно яркое солнце, хотя обычная норма октября — не более +15…+17. Ну и морская вода на ЮБК — замечательные + 20-22. Причем даже восточный Крым полон купающимися.

Вот добрый человек, судакский блогер Сандро Кириак выложил в Фейсбуке очередной видос своего субботнего заплыва по бухте Капсель у мыса Меганом, где вроде бы должны дуть холодные ветры. «Довольно комфортный бархатный сезон. Это удивительно для профессиональных метеорологов», — подтверждает ведущий специалист центра «ФОБОС» Евгений Тишковец . По его прогнозу, в ближайшие дни воздух на полуострове снова прогреется.

Очень трудно работать в подобных условиях. Пишешь заметку, а аlter ego говорит: