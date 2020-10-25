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Задержавшая рейс модель разгневала пассажиров

Мира Маркина
5 часов назад
Модель задержала рейс, чтобы полакомиться устрицами, и разозлила пассажиров.
Задержавшая рейс модель разгневала пассажиров
Фото: @rubytuesdaymatthews@rubytuesdaymatthews
Австралийская модель Руби Мэтьюс покинула аэропорт, когда ее рейс задержали из-за небольшой поломки, и отправилась с мужем обедать в пляжный ресторан. Однако техник быстро справился с поломкой, и девушке позвонили из аэропорта с просьбой подойти на посадку.
В итоге Мэтьюс задержала рейс еще на полчаса, из-за чего другие пассажиры вышли из себя, - они встретили ее яростными криками. Модель попыталась оправдаться, заявив, что не слышала призыв не покидать аэропорта. Затем Мэтьюс обвинила в случившемся авиакомпанию.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что стюардесса раскрыла главные причины задержки рейсов.
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