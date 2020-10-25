Задержавшая рейс модель разгневала пассажиров

Австралийская модель Руби Мэтьюс покинула аэропорт, когда ее рейс задержали из-за небольшой поломки, и отправилась с мужем обедать в пляжный ресторан. Однако техник быстро справился с поломкой, и девушке позвонили из аэропорта с просьбой подойти на посадку.

В итоге Мэтьюс задержала рейс еще на полчаса, из-за чего другие пассажиры вышли из себя, - они встретили ее яростными криками. Модель попыталась оправдаться, заявив, что не слышала призыв не покидать аэропорта. Затем Мэтьюс обвинила в случившемся авиакомпанию.