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Модель задержала рейс и разгневала пассажиров 

Lenta.ru 5 часов назад
Модель задержала рейс и разгневала пассажиров
Фото: Lenta.ru
Модель задержала рейс, чтобы поесть устриц в ресторане, и разгневала остальных пассажиров. Об этом пишет Daily Star.
Австралийская модель Руби Мэттьюз ушла из ресторана, когда ее рейс задержали из-за небольшой поломки, и отправилась с мужем обедать в пляжный ресторан. Однако техник справился с поломкой быстрее и девушке позвонили из аэропорта с просьбой подойти на посадку.
В итоге девушка задержала рейс еще на 30 минут, чем разозлила других пассажиров, которые встретили ее яростными возгласами. При этом модель сначала сказала, что не слышала призыв не выходить за пределы аэропорта, а потом обвинила в случившемся авиакомпанию.
Ранее сообщалось, что украинец три года копил деньги на семейный отдых в Египте, но в результате напился перед рейсом и не был допущен на борт. Мужчине пришлось остаться дома.
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Новости путешествий , Газета Daily Star
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