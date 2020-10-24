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В Оперативном штабе прокомментировали разговоры о закрытии границ 

Александра Нечаева 4 часа назад
В Оперштабе рассказали о повторном закрытии границ
Фото: Depositphotos
В Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России оценили возможность повторного закрытия границ с иностранными государствами.
В ведомстве отметили, что, несмотря на рост выявленных случаев заражения коронавирусом в стране, снова закрытие границ на данном этапе не обсуждается.

"Оперативный штаб не планирует рекомендовать закрыть границы с иностранными государствами",

— цитирует ТАСС представителей ведомства.
Однако накануне Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обсуждал возможность сокращения количества авиарейсов в Турцию.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что раскрыта самая опасная поверхность в самолете.
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Новости путешествий , ИТАР-ТАСС
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