В Оперштабе рассказали о повторном закрытии границ

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В Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России оценили возможность повторного закрытия границ с иностранными государствами.

В ведомстве отметили, что, несмотря на рост выявленных случаев заражения коронавирусом в стране, снова закрытие границ на данном этапе не обсуждается.

"Оперативный штаб не планирует рекомендовать закрыть границы с иностранными государствами",

— цитирует ТАСС представителей ведомства.

Однако накануне Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обсуждал возможность сокращения количества авиарейсов в Турцию.