В Оперштабе рассказали о повторном закрытии границ

В Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России оценили возможность повторного закрытия границ с иностранными государствами.
В ведомстве отметили, что, несмотря на рост выявленных случаев заражения коронавирусом в стране, снова закрытие границ на данном этапе не обсуждается.
"Оперативный штаб не планирует рекомендовать закрыть границы с иностранными государствами",
— цитирует ТАСС представителей ведомства.
Однако накануне Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обсуждал возможность сокращения количества авиарейсов в Турцию.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что раскрыта самая опасная поверхность в самолете.