Задолжавший турист жил в аэропорту Таиланда

Не выплативший долги российский турист застрял в аэропорту Таиланда и прожил там больше месяца. Об этом пишет «E1.RU» со ссылкой на сообщение другого россиянина, проживающего в южной стране.

По словам автора сообщения, Борис из Нижнего Тагила оказался в международном аэропорту Бангкока после того, как приобрел у торгового агента обратный билет в Екатеринбург, но документ оказался поддельным. Потому россиянин не смог покинуть страну в указанную дату и был вынужден «поселиться» в зале ожидания.

В свою очередь, одна из сотрудниц авиагавани заявила, что мужчина просто не хочет лететь на родину. «Организации в аэропорту уже подарили ему обратный билет, включая карманные деньги, но он отказался возвращаться домой 23 октября», — написала женщина.

Источник екатеринбургского портала выяснил, что на родине россиянина разыскивают судебные приставы за невыплату долга.