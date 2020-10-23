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Не выплативший долги россиянин застрял за границей и поселился в аэропорту 

Lenta.ru 2 часа назад
Задолжавший турист жил в аэропорту Таиланда
Фото: Globallookpress.com
Не выплативший долги российский турист застрял в аэропорту Таиланда и прожил там больше месяца. Об этом пишет «E1.RU» со ссылкой на сообщение другого россиянина, проживающего в южной стране.
По словам автора сообщения, Борис из Нижнего Тагила оказался в международном аэропорту Бангкока после того, как приобрел у торгового агента обратный билет в Екатеринбург, но документ оказался поддельным. Потому россиянин не смог покинуть страну в указанную дату и был вынужден «поселиться» в зале ожидания.
В свою очередь, одна из сотрудниц авиагавани заявила, что мужчина просто не хочет лететь на родину. «Организации в аэропорту уже подарили ему обратный билет, включая карманные деньги, но он отказался возвращаться домой 23 октября», — написала женщина.
Источник екатеринбургского портала выяснил, что на родине россиянина разыскивают судебные приставы за невыплату долга.
Ранее сообщалось, что туристы из Нигерии два месяца прожили в аэропорту Бангкока из-за отмены рейсов во время пандемии коронавируса. Все это время люди были вынуждены ночевать в зале ожидания.
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