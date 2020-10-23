Самые бюджетные направления для осеннего отдыха

Если вам хочется сменить обстановку и поймать последние жаркие дни, то «Рамблер» сделал подборку отличных мест для бюджетного осеннего отдыха.

Абхазия

В это время туристов уже совсем мало, а это значит, что вам ни что не сможет помешать насладиться солнцем, морским воздухом и достопримечательностями Абхазии . Местные рекомендуют отправиться в Новый Афон, затем съездить на озеро Рица, а потом добраться до Сухума.

Минеральные воды

В октябре в Кавказском регионе довольно тепло, воздух прогревается до +16 градусов. Обычно в это место прилетают те, кому просто необходимо снять стресс. А в это непростое время такой отдых нужен всем. Чаще всего туристы рассматривают для остановки санатории, где можно насладиться ванной с минеральной водой, массажем и прогулками по специальным маршрутам с прекрасными видами на туманные горы.

Стамбул

В это время в Стамбуле днем воздух прогревается до +20 градусов. Чтобы посмотреть этот турецкий город не хватит пары дней, поэтому для такого путешествия стоит брать хотя бы недельный отпуск. В Стамбуле стоит обязательно посетить Голубую мечеть, мечеть Айя-София, Дворец Долмабахче и Гранд базар.

Карелия