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Объяснены преимущества отложивших на октябрь отпуск в Сочи россиян 

Lenta.ru 3 часа назад
Российские туристы, отложившие отпуск в Сочи на фоне пандемии коронавируса до октября, получили от своего решения явные преимущества. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» заявил гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин.
По его словам, в первую очередь отдыхающим повезло с погодой в бархатном сезоне текущего года: температура воздуха в среднем в последнее время составляла около плюс 20–21 градуса, а воды — примерно 22–23 градуса тепла.
«Те туристы, которые были обеспокоены коронавирусом, на самом деле получили в октябре более свободный город, менее заполненный, более пустынные пляжи», — объяснил эксперт, подчеркнув, что туристическая загрузка курортов в настоящее время составляет 70 процентов, в то время как летом показатель достигал 105 процентов.
Ромашкин добавил, что большинство россиян выбрали для отпуска осенью именно Сочи, так как «отчаялись ждать других направлений»: «Все-таки в сентябре поняли, что надо ехать в последнем вагоне, либо вообще никуда не уедешь и не отдохнешь».
20 октября российский турист, отдохнувший в Сочи осенью, снял видеодоказательство для тех, кто отрицал существование толп приезжих в конце сезона. На записи он демонстрирует пляж «Приморский» в конце октября с многочисленными отдыхающими. Некоторые загорают на лежаках, другие расстелили полотенца на песке, кто-то купается в море или качается на качелях.
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Новости путешествий , Видео , Сергей Ромашкин , Комсомольская правда
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