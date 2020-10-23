Российские туристы, отложившие отпуск в Сочи на фоне пандемии коронавируса до октября, получили от своего решения явные преимущества. Об этом в беседе с « Комсомольской правдой » заявил гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин

По его словам, в первую очередь отдыхающим повезло с погодой в бархатном сезоне текущего года: температура воздуха в среднем в последнее время составляла около плюс 20–21 градуса, а воды — примерно 22–23 градуса тепла.

«Те туристы, которые были обеспокоены коронавирусом, на самом деле получили в октябре более свободный город, менее заполненный, более пустынные пляжи», — объяснил эксперт, подчеркнув, что туристическая загрузка курортов в настоящее время составляет 70 процентов, в то время как летом показатель достигал 105 процентов.

Ромашкин добавил, что большинство россиян выбрали для отпуска осенью именно Сочи, так как «отчаялись ждать других направлений»: «Все-таки в сентябре поняли, что надо ехать в последнем вагоне, либо вообще никуда не уедешь и не отдохнешь».