Названы способы выжить в падающем самолете 

Российский спасатель рассказал, что нужно делать в случае появления аварийной ситуации на борту. Об этом сообщает «НьюИнформ» со ссылкой на бывшего сотрудника МЧС России Ивана Новикова.

В первую очередь, спасатель отметил, что в случае столкновения с землей основной удар приходится на переднюю часть и середину самолета, поэтому порекомендовал выбирать места сзади.

При экстренной ситуации необходимо успокоиться и привести в порядок дыхание, а после — пристегнуть ремень безопасности, согнуть ноги и положить на колени мягкий предмет.

«Руки нельзя сцепливать, достаточно положить одну руку на другую. Еще один способ — обхватить верхнюю часть переднего сиденья руками схожим образом как в предыдущем пункте», — добавил Новиков.

Эксперт отметил, что к полету тоже нужно подготовиться. Например, лучше надевать одежду из хлопка, а не из синтетических материалов, чтобы минимизировать риск ожогов. Также он посоветовал внимательно прослушать инструктаж стюардесс.

Новиков проинструктировал, что делать в случае крушения самолета. В первую очередь, необходимо покинуть место крушения, так как есть риск возгорания и задымления. От лайнера необходимо отойти минимум на 150 метров.