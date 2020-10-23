Российский спасатель раскрыл способы выжить для пассажиров на борту самолета в случае аварийной ситуации. Об этом бывший сотрудник МЧС России Иван Новиков рассказал в беседе с «НьюИнформ».

По его словам, больше всего шансов выжить в случае падения — у путешественников, сидящих в хвостовой части воздушного судна. «Основной удар приходится на головную часть авиалайнера и его середину, особенно при вертикальном столкновении с землей», — пояснил он.

В первую очередь, отметил Новиков, туристам при экстренной ситуации следует избегать паники, привести в порядок дыхание и свести к минимуму неприятные физические ощущения — для этого пристегнуть ремень безопасности, согнуть ноги, а также постелить на колени мягкий предмет.

«Руки нельзя сцепливать, достаточно положить одну руку на другую. Еще один способ — обхватить верхнюю часть переднего сиденья руками схожим образом как в предыдущем пункте», — пояснил собеседник портала.

Кроме того, подчеркнул специалист, особое внимание следует уделить предполетной подготовке: выбрать подходящую одежду — например, из хлопка, а не из синтетических материалов, чтобы минимизировать риск ожогов, — а также прослушать инструктаж по безопасности от стюардесс.

В случае же, если крушение произошло и пассажир остался жив, ему рекомендуется как можно быстрее покинуть салон самолета, так как в большинстве случаев на борту после столкновения с землей начинается пожар и задымление. Вдобавок необходимо отдалиться от судна как минимум на 150 метров.