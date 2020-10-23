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Туристов в Египте ждет тюрьма фальшивые справки 

TourDom и ещё 1 23 октября 2020
Туристов в Египте ждет тюрьма за фальшивые справки
Фото: TourDom
В соцсетях и на турфорумах идет активное обсуждение фейковых справок об отсутствии COVID-19, которые несознательные туристы приобретают перед вылетом за границу. Во многих топиках граждане Украины и Беларуси рассказывают россиянам, как они экономят на прохождении теста и без проблем пересекают границу Египта с фактически поддельными документами.
По словам туристов, пограничные службы в Арабской Республике только делают вид, что проверяют справки. Но на практике до них нет никому никакого дела. «Тесты смотрели на выходе из аэропорта два интеллигентного вида молодых врача. Что написано — читали, понимали суть. Лабуда не прокатит. Но вот название государева учреждения, выдавшего мне справку, состоит из 12 слов, и явно они такого не видывали и не знают. Компьютера у них не было», — пишет один из пользователей.
Отметим, что, судя по информации украинских СМИ, производство «серых» справок в стране практически поставлено на поток. При этом воспользоваться такой нелегальной услугой своим клиентам предлагают сами турагенты. Для граждан сиюминутная выгода очевидна, официальный ПЦР-тест в лаборатории стоит 2 тыс. гривен (около 5 тыс. руб.), а его фейковый аналог — 500 гривен.
Российские туристы пока к такому виду ухищрений не пристрастились. Иногда на просторах лент в социальных сетях попадаются подобного рода объявления, но они не часты. Это подтверждают и туроператоры. Как рассказали порталу TourDom.ru в пресс-службе TEZ TOUR, еще не было случаев, когда пассажиры российских рейсов прилетели бы в Каир без справок или с документами, не соответствующими регламенту.
В свою очередь, в аэропорту Каира уточнили: наличие и подлинность тестов об отсутствии COVID-19 у всех путешественников проверяется перед посадкой на самолет сотрудниками авиакомпании. Повторная ревизия выполняется специалистами воздушной гавани по прибытии пассажиров в страну, до прохождения паспортного контроля. «В случае отсутствия справки или обнаружения ее несоответствия установленному образцу турист будет задержан правоохранительными органами Египта до депортации. Оплачивать обратный авиаперелет нарушителям придется за свой счет. Сдать тест непосредственно в аэропорту Каира по аналогии с курортными зонами у путешественников возможности нет», — пояснили в TEZ TOUR со ссылкой на сотрудников хаба.
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