Ещё
Далее:
Читайте также:

Россиянин купил путевку в Турцию и описал отдых словами «питание — слезы» 

Lenta.ru 2 часа назад
«Питание — слезы»: россиянин отдохнул в Турции
Фото: Тонкости туризма / Яндекс.Дзен
Российский турист приобрел дешевую путевку в Турцию и описал свой отдых словами «питание — слезы». Наблюдениями мужчина поделился с порталом «Тонкости туризма», его рассказ опубликован на платформе «Яндекс. Дзен».
По словам путешественника, он спонтанно решил улететь отдыхать и поэтому купил самый дешевый из доступных туров, который обошелся в 24 тысячи рублей. Отель, в который заселили россиянина, оказался устаревшим и с «видавшей виды мебелью».
«Это, конечно, не для неженок, а для суровых туристов, которые хотят любой (минимальной) ценой улететь на море. За время отдыха белье не меняли, а убирались за пять дней один раз. Номер крошечный, с видом на стену и кондиционеры», — пояснил турист.
Кроме того, он высказался и по поводу питания, отметив, что еды было немного, а из напитков — «только вода, кола и фанта». «Супы тоже неплохие, а салаты, конечно, довольно дикого содержания — страшная смесь. На завтрак вкусная выпечка, яйца вареные, йогурты питьевые, нарезки сыра и колбаса. Крепкого алкоголя нет, только пиво», — рассказал турист.
Тем не менее, россиянину понравился пляж и вход в море, но развлечений, по его мнению, было мало, поскольку вокруг гостиницы «только деревня и трасса».

«За такие деньги — сойдет. Пляж с сочинским [пляжем] уж точно не сравнить. Но повторюсь, это поездка для туристов-оптимистов или компании друзей», — подытожил он.

Ранее в октябре российская туристка показала реальную обстановку на популярном курорте Турции во время второй волны коронавируса. Для отдыха путешественница выбрала Мармарис и была очень удивлена пустующим пляжам и улицам популярного среди отдыхающих города.
Видео дня. Самые большие города-призраки Земли
Последние новости
Центробанк второй раз подряд сохранил ключевую ставку Центробанк второй раз подряд сохранил ключевую ставку Национальный герой Азербайджана погиб в Карабахе Национальный герой Азербайджана погиб в Карабахе Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Популярному курорту Крыма предсказали конец
Популярному курорту Крыма предсказали конец
Стюардесса в мини-юбке на трапе восхитила Cеть
Стюардесса в мини-юбке на трапе восхитила Cеть
«Без русских мы просто умираем»
«Без русских мы просто умираем»
Видео
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
00:22
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
Новости путешествий
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Самые большие города-призраки Земли
11:41
Самые большие города-призраки Земли
Новости путешествий
Места, где нужно побывать всем опытным туристам
12:01
Места, где нужно побывать всем опытным туристам
Новости путешествий
Что скрывает запрещенный остров в Бенгальском заливе
09:04
Что скрывает запрещенный остров в Бенгальском заливе
Новости путешествий
Секретные советские города, которых не было на карте
03:52
Секретные советские города, которых не было на карте
Новости путешествий
Места планеты, где не работает гравитация
10:34
Места планеты, где не работает гравитация
Новости путешествий
За авиапассажирами начнут следить в самолетах
01:32
За авиапассажирами начнут следить в самолетах
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение