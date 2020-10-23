Российский турист приобрел дешевую путевку в Турцию и описал свой отдых словами «питание — слезы». Наблюдениями мужчина поделился с порталом «Тонкости туризма», его рассказ опубликован на платформе «Яндекс. Дзен»

По словам путешественника, он спонтанно решил улететь отдыхать и поэтому купил самый дешевый из доступных туров, который обошелся в 24 тысячи рублей. Отель, в который заселили россиянина, оказался устаревшим и с «видавшей виды мебелью».

«Это, конечно, не для неженок, а для суровых туристов, которые хотят любой (минимальной) ценой улететь на море. За время отдыха белье не меняли, а убирались за пять дней один раз. Номер крошечный, с видом на стену и кондиционеры», — пояснил турист.

Кроме того, он высказался и по поводу питания, отметив, что еды было немного, а из напитков — «только вода, кола и фанта». «Супы тоже неплохие, а салаты, конечно, довольно дикого содержания — страшная смесь. На завтрак вкусная выпечка, яйца вареные, йогурты питьевые, нарезки сыра и колбаса. Крепкого алкоголя нет, только пиво», — рассказал турист.

Тем не менее, россиянину понравился пляж и вход в море, но развлечений, по его мнению, было мало, поскольку вокруг гостиницы «только деревня и трасса».

«За такие деньги — сойдет. Пляж с сочинским [пляжем] уж точно не сравнить. Но повторюсь, это поездка для туристов-оптимистов или компании друзей», — подытожил он.