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В российских аэропортах наличие коронавируса собрались определять по кашлю

Lenta.ru
1 час назад
Наличие коронавируса у пассажиров в российских аэропортах собрались определять по кашлю. Соответствующая система оценки может появиться в воздушных гаванях России, заявил спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.
По словам Пескова, существуют некоторые механизмы, которые мониторят звук кашля пассажиров.
«Сейчас есть только два таких решения. В Швейцарии есть компания, которая собирает огромную базу звуковых паттернов, как мы разговариваем, и российская компания», — рассказал он.
Такая система контроля позволит аргументированно пойти к врачу и определить наличие коронавируса на самой ранней стадии, подчеркнул представитель. Он также выразил надежду, что российская компания выведет свое решение на рынок в ближайшее время.
В октябре сообщалось, что определять коронавирус у пассажиров аэропорта научат домашних собак. Добровольцев просят протереть салфеткой кожу, после чего бросают ее в сосуд и относят собаке. Процедура занимает чуть менее одной минуты. При этом личных данных пассажиров для теста не собирают.
Новости путешествий,Дмитрий Песков,РИА Новости,Россия,
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