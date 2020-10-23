Раскрыта опасная поверхность для касания в самолете

Эксперты раскрыли самую опасную для пассажиров с точки зрения распространения коронавируса поверхность на борту самолета. Об этом пишет Daily Express.

По мнению специалиста Мартина Линдсторма (Martin Lindstorm), таковой являются подголовники на авиакреслах.

«Находясь на борту, не касайтесь верхней части кресла, садясь на свое место или поднимаясь с него»,

— подчеркнул он, пояснив, что большинство путешественников использует ее в качестве опоры по пути к местам в хвостовой части лайнера.

Линдсторм также напомнил туристам о необходимости тщательно и регулярно дезинфицировать руки с применением антисептических средств, а также все окружающие во время путешествия поверхности, в том числе подлокотники, ремни безопасности, а также откидные столики и сенсорные экраны.