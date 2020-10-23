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Эксперты рассказали, в каких случаях нужно распечатывать посадочный талон 

РИА Новости 2 часа назад
В каких случаях нужно распечатывать посадочный талон
Фото: РИА Новости
Путешественники объяснили, в каких случаях нужно распечатывать посадочный талон, сообщает Lonely Planet.
В век смартфонов идея распечатывать посадочный талон кажется немного нелепой. Да и принтер есть не у всех. Но даже если турист летит не лоукостером с их высокой платой за печать, а регулярным рейсом, бумажная копия документа может оказаться совершенно необходимой по многим причинам.
Например, некоторые аэропорты просто не принимают мобильные посадочные талоны. К примеру, у крупного британского лоукостера есть 15 городов, вылететь из которых можно только показав бумажный вариант. Причем в этом списке есть и столица Норвегии Осло. У главной немецкой авиакомпании гаваней, которые не примут мобильный посадочный, больше трех десятков.
Более того, нередки случаи, когда улететь на курорт по электронному талону турист может, а вернуться домой — нет.
Распечатать документ в аэропорту будет невозможно при слабом сигнале интернета или если, поймав его, приложение авиакомпании начнет медленно обновляться. При этом служба безопасности в пункте контроля не сможет пропустить пассажира, потому что, по правилам, при первичном осмотре должна поставить штамп о проведенной проверке именно на этот квиток.
Большие проблемы возникнут у путешественника, если телефон разобьется, утонет, разрядится, сломается или на его счете будет недостаточно для роуминга денег.
Да и если вы постоянно держите аппарат в руках, одновременно перетаскивая сумки, верхнюю одежду, его можно просто потерять или разбить экран (тогда QR-код станет нечитаемым).
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