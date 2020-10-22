Россияне массово заразились COVID в отеле в Турции

Российские туристы массово заразились коронавирусом в пятизвездочном отеле в Турции . Об этом сообщила одна из туристок в блоге «Обзоры полетов по всему миру» на платформе «Яндекс Дзен».

Россиянка рассказала, что несколько дней назад ее соседи вернулись с отдыха и оказались на карантине с диагнозом COVID-19. Вирус у них обнаружили по прилете, после сдачи теста.

Автор поста также отметила, что они вернулись из хорошего и знаменитого отеля. А прочитав отзывы о нем, она обнаружила, что многие путешественники также заразились коронавирусом.