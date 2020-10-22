Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Россияне массово заразились COVID в отеле в Турции

Анастасия Иванова
1 час назад
Российские туристы массово заразились коронавирусом в пятизвездочном отеле в Турции. Об этом сообщила одна из туристок в блоге «Обзоры полетов по всему миру» на платформе «Яндекс Дзен».
Россиянка рассказала, что несколько дней назад ее соседи вернулись с отдыха и оказались на карантине с диагнозом COVID-19. Вирус у них обнаружили по прилете, после сдачи теста.
Автор поста также отметила, что они вернулись из хорошего и знаменитого отеля. А прочитав отзывы о нем, она обнаружила, что многие путешественники также заразились коронавирусом.
Девушка также приложила скриншоты из социальных сетей, где несколько человек утверждали, что столкнулись с аналогичной проблемой после отдыха в роскошной гостинице в октябре и теперь вынуждены оставаться на самоизоляции.
Ранее «Рамблер» писал о том, что раскрыта обстановка в Турции из-за второй волны.
Новости путешествий,Турция,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители