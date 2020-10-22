Россияне массово заразились COVID в отеле в Турции

Россияне массово заразились коронавирусом в пятизвездочном отеле в Турции. Об этом сообщила одна из туристок в блоге «Обзоры полетов по всему миру» на платформе «Яндекс Дзен»

Как отметила блогерша, несколько дней назад ее соседи вернулись с отдыха и оказались на карантине с диагнозом COVID-19. Вирус у них обнаружили по прилете, после сдачи теста.

«Самое интересное, что вернулись они из хорошего и знаменитого отеля», — отметила россиянка, добавив, что посмотрела страницы объекта размещения в социальных сетях и нашла много отзывов о положительных тестах по возвращении.

К своей статье девушка приложила скриншоты из групп: несколько человек утверждали, что столкнулись с аналогичной проблемой после отдыха в роскошной гостинице в октябре и теперь вынуждены оставаться на самоизоляции. «Подруга вернулась, у нее положительный тест. (…) Думает, писать в отель или нет», «У нас с мужем нашли COVID-19, а дети здоровы. Крыша едет от сидения дома», «Многие приезжают с положительным тестом», — писали они.