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Раскрыта схема слежки за вернувшимися из-за границы россиянами 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыта схема слежки за вернувшимися из-за границы
Фото: Lenta.ru
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев раскрыл схему слежки за вернувшимися из-за границы россиянами в начале пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает РБК.
Как отметил Шадаев в интервью для книги «Общество и пандемия, передвижения туристов контролировали при помощи их сим-карт по соглашению с операторами мобильной связи.

»Турист прилетал из любой страны, включал телефон. (…) Оператор знал эту информацию: номер такой-то, дата регистрации в российской сети такая-то, предыдущая сеть — например, Турция. Далее телефон ставился на контроль», — сказал министр.

После этого, по его словам, оператор помогал устанавливать координаты места, где вернувшийся россиянин проводил первую ночь на родине. Эта локация определялась как базовая по месту жительства, и гражданин получал уведомление, что должен пробыть дома две недели. «Если абонент выходил за определенную зону (до одного километра), оператор информировал его о том, что он покинул зону», — продолжил Шадаев.
В случае, если человек не возвращался в указанное место, его номер передавали региональным властям. Однако, по словам министра, меры были профилактическими, и никаких штрафов за нарушение не следовало.
Как отметил Шадаев, на первых вывозных рейсах, где оказалось «большое количество зараженных», возникли проблемы с отслеживанием дальнейшего нахождения пассажиров, поскольку многие из них не были прописаны в Москве или Московской области. По этой причине для вернувшихся россиян организовали срочную обсервацию.
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Новости путешествий , Максут Шадаев
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