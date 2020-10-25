Самые необычные пещеры Турции

Турция богата всевозможными уникальными достопримечательностями, но ее «изюминкой» являются пещеры. Всего в стране их насчитывается более 35 000, однако, для посещения открыта лишь малая часть из них. «Рамблер» сделал подборку самых необычных пещер Турции.

Пещера Кызылельма

Самая длинная пещера Турции — это пещера Кызылельма (в переводе означает «красное яблоко»), расположенная близ города Зонгулдак черноморского побережья. Ее протяженность составляет около семи километров, но лишь половина из этого маршрута доступна неискушенным любопытным путешественникам. Причиной тому является река, вернее — две реки, которые сливаются на определенном этапе галереи и часто образуют своеобразные аквариумы, которые становятся непроходимыми в сезон активной воды.

Пещера Илгарини

Расположенная на маршруте по Черноморскому побережью Турции, в скалистых лесах близ города Кастамону, эта пещера — просто находка для спелеологов. В списке мировых ценностей пещера Илгарини значится на четвертом месте, за счет чего привлекает толпы туристов со всех уголков планеты.

Протяженность трека в пещере — около километра, после чего смогут идти лишь профессионалы со специальным снаряжением. В пещере множество живописных залов, на каждом шагу встречаются подтверждения тому, что пещера эта была заселена людьми еще 2000 лет до нашей эры.

Пещера Баллыджа

Эта пещера также располагается на маршруте по Черноморскому побережью Турции. Ее площадь сравнительно невелика — всего около 700 метров, но зато возраст почтенный — три, а то и все четыре миллиона лет. Высота пещеры — до ста метров. Она состоит из пяти этажей и восьми залов, но посетителям открыты не все — в некоторых ведутся археологические работы, некоторые пока что просто опасны для коллективных посещений. Температура воздуха внутри пещеры зимой и летом постоянная — 18 ℃, влажность — 55%.

Пещера Айналы

Пещера Айналы находится в долине близ черноморского городка Амасья. Отличием от всех других пещер является тот факт, что эта — рукотворная. Это видно уже на входе в нее, куда ведут ступени. В скале, на высоте 10-15 метров, вырезаны два больших помещения с высокими потолками. Одно — правильной квадратной формы, второе — в форме прямоугольника.