Названы основные проблемы для автотуризма в России 

Туристы, путешествующие по России на автомобилях, рассказали, что препятствует такому виду отдыха, сообщает Аналитический центр НАФИ.

Специалисты компании провели исследование среди 1600 человек в 53 регионах. Оказалось, что две трети (63 процента) респондентов в последние три года ездили на отдых на машине.

Большинство из них — 81 процент — отметили низкое качество дорог. Им пришлось регулярно объезжать неровности, трещины, ямы, выбираться из колеи. Две трети — 66 процентов — указали на отсутствие или плохое освещение трасс. Более 50 процентов — недовольны низкой разрешенной скоростью передвижения, обеспокоены безопасностью дорог из-за отсутствия барьерных и сигнальных ограждений, разметки.

Хуже других качество дорожного полотна оценили молодые путешественники 18-34 лет: среди них 85 процентов отметили плохое покрытие. Также максимально критично высказались жители Дальнего Востока: они активнее других ездили по стране, и у 97 процентов осталось негативное впечатление от трасс.

Еще одна серьезная проблема, о которой говорили автотуристы, — "рваный" скоростной режим, то есть невозможность ехать с постоянной скоростью. Три четверти путешествовавших (75 процентов) отметили постоянно идущие ремонтные работы, которые заметно затрудняют движение, а более половины (58 процентов) указывают на множество меняющихся знаков ограничения скорости. Большое количество светофоров и наземных переходов отметили 31 и 23 процента путешественников соответственно.

Инфраструктура вдоль трасс — отдельная "боль" автотуристов. На недостаток гостиниц и автозаправок вдоль дорог пожаловались 37 и 28 процентов респондентов соответственно. И более половины — 59 процентов — отметили высокую стоимость проживания в придорожных отелях.

На многих участках пути — низкое качество или полное отсутствие мобильной связи и интернета, сообщили 72 процента опрошенных.