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Раскрыта реальная обстановка в Турции из-за второй волны 

Lenta.ru 3 часа назад
Российская туристка отправилась в Турцию в конце октября и показала реальную обстановку на популярном курорте во время второй волны коронавируса. Своими наблюдениями и снимками девушка поделилась в блоге «Летаем сами» на платформе «Яндекс. Дзен».
Для отдыха путешественница выбрала Мармарис и была очень удивлена пустующими пляжами и улицами популярного среди отдыхающих города.

«Мармарис оказался очень красивым. Но на удивление туристов на курорте очень мало. Прогуливаясь по набережной, везде замечаешь пустые территории отелей, пустые шезлонги и кафешки. Вечером на улицах еще более грустно, даже в центре города нет людей», — отметила россиянка и прикрепила к публикации соответствующие фотографии.

По ее словам, такой феномен не связан с погодой, поскольку в октябре в Мармарисе очень тепло и обычно много туристов.

«Туристы, отдыхающие со мной в отеле, были в Мармарисе в прошлом году в это же время. По их словам, все было битком забито отдыхающими. И днем, и до поздней ночи в прибрежных кафешках постоянно играла музыка, кипела жизнь», — добавила блогерша.

Она предположила, что причиной отсутствия путешественников может быть вторая волна коронавируса, которая сейчас наблюдается в Турции. При этом девушка заметила, что некоторые отели курорта уже позакрывались, в то время как другие даже не успели открыться, а гиды перестали возить туристов на экскурсии, поскольку для этого не набираются группы.
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