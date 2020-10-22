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Россиянам предложили замену отдыху в Европе зимой 

Lenta.ru 3 часа назад
Россиянам предложили замену отдыху в Европе зимой
Фото: Lenta.ru
Заменой горнолыжному отдыху в Европе для российских туристов грядущей зимой в условиях пандемии коронавируса и закрытых на ее фоне границ может стать Турция. Об этом сообщается на порталеАссоциации туроператоров России.
В частности, речь идет о курортах Паландокен, Кайсери и Эрджиес — они предлагают туристам всю необходимую развитую инфраструктуру, высокий уровень сервиса, а также привлекательные цены на туры.
Так, в среднем стоимость поездки на Новый год начинается от 28 тысяч рублей за человека при двухместном размещении: в стоимость входит перелет, проживание, завтраки и медицинская страховка.
Отмечается, что на турецких горнолыжных курортах не представлена система «все включено» — там чаще всего работает концепция FB+, которая подразумевает трехразовое питание и напитки во время приема пищи. В целом объекты размещения там, как правило, представляют из себя небольшие отели городского типа, где есть ресторан или бар и SPA-центр.
Известно, что зимний отдых в Турции подойдет для туристов с разным опытом катания. «Здесь есть как "синие" трассы для начинающих, так и "черные" склоны, которые оценят опытные горнолыжники», — указано в тексте. Кроме того, у отдыхающих есть возможность отправиться на экскурсии.
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Новости путешествий , Ассоциация туроператоров России
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