Россияне нашли рискованный способ попасть в Европу

В социальных сетях и на туристических форумах российские путешественники делятся новым способом, как попасть в Италию с туристической визой. Туристов не смущает даже то, что ради отдыха им придется нарушить закон.

В частности, по заверению некоторых пользователей, Италия без проблем пропускает россиян, прибывших в страну из Греции . Несмотря на то что для российских граждан действуют ограничения при прямом перелете из России , при пересечении греко-итальянской границы они остаются на уровне условностей.

«Прилетела в Италию вчера из Афин. Никаких проблем. Отменили для приезжающих из Греции даже тест. Никого вообще не волновало ни при посадке на рейс, ни по прилете в Рим, ни сколько дней я была в Греции, ни паспорт российский. Проверили только наличие визы – С. Ну и декларацию заполняешь, как все», – рассказала одна из участниц форума Винского.

Основные вопросы, которые задавали девушке в комментариях, касаются количества дней, проведенных в Греции до поездки, обязательного карантина по прилете в Рим и особенностях сдачи декларации. Топикстартер пояснила, что пограничники не смотрят время пребывания в стране, которая выдала визу, поэтому отправляться в Италию можно даже на второй день после приезда в Афины. Что касается карантинных мер, то максимальное требование – это ношение маски, в обсерваторы туристов не закрывают. Наконец, декларацию можно заранее заполнить при онлайн-регистрации или уже в аэропорту и сдать на гейте.

Как рассказала порталу TourDom.ru представитель итальянской принимающей компании Melur Destination Management Марина Никитенко, действительно, возможны единичные случаи пребывания российских граждан в Италии по турвизе. Однако вряд ли такой способ стоит рассматривать как лайфхак. В первую очередь потому, что он незаконный. Въезд по турвизе для российских граждан в Италию на данный момент не разрешен.

Не исключено, что по недосмотру пограничной службы или сотрудников авиакомпании пассажир всё-таки сядет в самолет. Далее в аэропорту прилета ему необходимо заполнить анкету, где требуется отметить страны, в которых он находился последние 14 дней. Если турист укажет Россию, то его отправят на карантин. Но так как данные бланки не проверяются сразу на месте, то этот момент никто не мешает пропустить, т. е. снова нарушить закон.