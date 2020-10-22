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Россиянка раскрыла простые способы быстро накопить на отдых за границей 

Lenta.ru 39 минут назад
Россиянка раскрыла простые способы накопить на отпуск
Фото: Lenta.ru
Российская туристка, отдохнувшая в Турции, поделилась простыми способами накопить на отпуск за границей «с одной зарплаты». Советы для путешественников Мария Нефедова разместила в блоге на платформе «Яндекс Дзен».
Как отметила Нефедова, в первую очередь она проанализировала свои траты в мобильном приложении банка, сделав сводку за несколько месяцев.

«Я очень удивилась, когда увидела, что только со своей карты в этом году 30 тысяч рублей потратила на кафе. А это необязательная трата. Потому кафешки и кофе по воскресеньям я убрала в первую очередь», — написала она.

Кроме того, добавила блогер, она решила убрать все покупки, которые «не относятся к здоровью»: «никакой косметики, кофточек и обуви».

«Обхожусь тем, что есть. Если срочно что-то нужно, могу попросить у мамы, свекрови или подруг. Ну максимум могу купить то, что нужно для гигиены, если все кончилось», — отметила туристка.

Также она рассказала, как сэкономила на еде «без вреда для здоровья», заменив филе грудки на целую курицу, салат айсберг — на белокочанную капусту, а форель — на скумбрию.

«Крутитесь, экономьте, не покупайте "пустой" еды. Только то, что насытит, даст энергию и витамины. Шоколадки точно можно не брать. Убрать алкоголь. Мы очень много тратим на продукты, которые не нужны», — написала Мария Нефедова.

Таким образом, отметила блогерша, ей удалось за два месяца накопить на путевку в Турцию.

«Помните, это очень краткая история. Нужно потерпеть совсем немного. Вы и не заметите, как желанная покупка будет у вас», — подытожила она.

Ранее стало известно, что большинство россиян откладывают деньги на путешествия за границей в течение года. В этом признались 32 процента участника опроса, проведенного онлайн-сервисом бронирования отелей Ostrovok. 15 процентов опрошенных заявили, что копят на отпуск около полугода, а 12 процентов сказали, что тратят на это два-три месяца.
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Новости путешествий , Мария Нефедова
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