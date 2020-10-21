Российская бортпроводница раскрыла способы помощи пассажирам с заложенными ушами на борту самолета. Своими рекомендациями для более комфортного полета Рушана поделилась на странице в TikTok

В первую очередь стюардесса посоветовала путешественникам брать с собой в дорогу конфеты или жевательные резинки. Кроме того, она напомнила, что причиной закладывания ушей может стать насморк — в этом случае могут помочь сосудосуживающие капли.

Также девушка рассказала о секретном способе борьбы с неприятными ощущениями.

«Ну и третье — попросите бортпроводника сделать вам "чебурашку". "Чебурашка" — это два пустых стаканчика, на дне которых находятся горячие салфетки. Вы должны сделать вакуум для ушей, и вам сразу станет легче», — отметила автор видеоблога.