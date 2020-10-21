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Стюардесса рассказала о секретном способе помощи пассажирам с заложенными ушами 

Lenta.ru 3 часа назад
Российская бортпроводница раскрыла способы помощи пассажирам с заложенными ушами на борту самолета. Своими рекомендациями для более комфортного полета Рушана поделилась на странице в TikTok.
В первую очередь стюардесса посоветовала путешественникам брать с собой в дорогу конфеты или жевательные резинки. Кроме того, она напомнила, что причиной закладывания ушей может стать насморк — в этом случае могут помочь сосудосуживающие капли.
Также девушка рассказала о секретном способе борьбы с неприятными ощущениями.
«Ну и третье — попросите бортпроводника сделать вам "чебурашку". "Чебурашка" — это два пустых стаканчика, на дне которых находятся горячие салфетки. Вы должны сделать вакуум для ушей, и вам сразу станет легче», — отметила автор видеоблога.
Ранее другая российская стюардесса раскрыла способы выбрать лучшее место в самолете. Девушка посоветовала пассажирам копить мили и бронировать кресла заранее, воспользовавшись услугой онлайн-регистрации.
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