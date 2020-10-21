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Туристка подслушала разговоры россиян на пляже в Турции и вызвала споры в сети 

Lenta.ru 3 часа назад
Туристка раскритиковала наших пенсионеров в Турции
Фото: Umit Bektas / Reuters
Российская туристка, отдохнувшая в Турции, подслушала на пляже разговоры соотечественников на спорную тему и поделилась ими в сети. Соответствующий пост она опубликовала в блоге на платформе «Яндекс Дзен».
В частности, пообщавшись с соседями–россиянами, живущими в Германии, путешественница узнала, что большинство пенсионеров из Европы выбирают для отдыха «отели попроще и подешевле, и даже если у них и есть деньги, они их экономят».
«Зато наши пенсионеры все увешаны золотом, живут на полную ногу, подслушала просто разговор, рядом с нами расположились и говорили громко», — заметила она, подчеркнув при этом, что «есть исключения» и она не станет «ручаться за всю нацию».
Кроме того, автор блога сообщила, что несколько семей, о которых идет речь, приезжают отдыхать на курорт по 2-3 раза за лето, а размещение в одном из дорогостоящих отелей в Кемере, в зависимости от количества дней, обходится им в 150–200 тысяч рублей.

«И, кстати, те пенсионеры, которые не летают на море, они все равно имеют сбережения, в отличие от европейских. Те вообще привыкли жить на широкую ногу и все спускают на жизнь, не имеют накоплений», — заключила туристка.

20 октября россиянка, отдохнувшая в Турции, описала проживание в отеле словами «скандал в первый же день». Она отправилась отдыхать на турецкий курорт Мармарис и поселилась в бюджетном трехзвездочном отеле. Стоимость проживания составила 27 тысяч рублей за 10 дней. Однако номер, предоставленный девушке за указанную сумму, оказался без балкона, и под ним «громко гудел кондиционер и орала музыка».
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