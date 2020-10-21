Туроператоры оценили спрос на горнолыжные курорты РФ

Туроператоры отмечают рост бронирований на горнолыжные курорты России, сообщает АТОР.

Из-за закрытия границ Евросоюза для россиян в зимнем сезоне будут недоступны склоны Франции, Австрии, Италии, Швейцарии, Андорры, Болгарии и Северной Европы. Поэтому участники рынка прогнозируют удвоение спроса на зимний отдых в предгорьях нашей страны.

Публика, которая привыкла к европейским стандартам катания, устремится в Сочи, говорит гендиректор крупного туроператора Сергей Ромашкин

"По состоянию на середину октября мы фиксируем двукратный рост бронирований на курорты Красной Поляны", — рассказал он.

Другие туроператоры также характеризуют интерес к главному горнолыжному курорту страны как "очень высокий". Продажи путевок в сентябре на Красную Поляну превзошли объемы этого же периода в 2019 году на 173 процента, а в октябре опережают показатели второго осеннего месяцы прошлого года на 73 процента, сообщает пресс-служба крупной туркомпании. Кешбэк при покупке путешествий внутри России только увеличит спрос.

Участники рынка не исключают, что горнолыжные курорты повторят путь популярных черноморских, столкнувшихся с "экстразагрузкой". "Альтернативы Красной Поляне с таким же сервисом и качеством трасс в России нет. По этой причине там вполне возможен дефицит мест", — считает представитель крупного туроператора.

Средняя продолжительность горнолыжных туров в предстоящем сезоне –четыре-пять ночей, в основном востребованы отели категории от трех до пяти звезд с хорошей инфраструктурой (бассейны, SPA, рестораны). Кроме новогодних каникул также бронируются заезды на период гендерных праздников.

По данным участников туристического рынка, цены на размещение на российских горнолыжных курортах выросли в среднем на три-пять процентов. Этот тренд будет усиливаться, так как во многих локациях динамическое ценообразование — чем выше спрос, тем выше стоимость проживания.

По оценке экспертов, заметного перераспределения аудитории между российскими горнолыжными курортами не случится.

Красная Поляна останется направлением номер один. Там самая развитая инфраструктура и удобная авиаперевозка. "На региональные курорты чаще едут кататься из соседних областей и краев. Например, 90 процентов аудитории курорта "Архыз" — это жители ближайших территорий, которые приезжают на выходные", — считает Сергей Ромашкин.

По мнению специалистов другого туроператора, большинство отдыхающих поедут в Сочи, на Домбай, Шерегеш и в Приэльбрусье. Региональные горнолыжные курорты смогут "оттянуть" на себя часть спроса, но только при резком подорожании билетов в Сочи и стоимости размещения в Красной Поляне.