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Пассажирка ударила мужа на глазах у всего самолета и попала на видео 

Lenta.ru 5 часов назад
Пассажирка самолета ударила своего скандалящего мужа на глазах у всех попутчиков и попала на видео. Запись конфликта с участием двух британских туристов публикует издание Metro.
По информации издания, инцидент произошел на борту лайнера, летевшего из Манчестера на испанский остров Тенерифе. Когда самолет начал готовиться к посадке, неизвестный мужчина вскочил со своего кресла и стал кричать на других путешественников.

«Вам всем лгут! Чем дольше вы носите маски, тем дольше это будет продолжаться. Снимите их», — вопил он.

Тогда его жена попыталась успокоить его, однако британец назвал ее «имбецилкой», после чего получил пощечину. Затем, как видно на записи, в конфликт вступили и другие пассажиры самолета. Они пытались успокоить буянящего мужчину и разнять супругов.
Позже в авиакомпании подтвердили инцидент и отметили, что после посадки на борт были вызваны сотрудники полиции.
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