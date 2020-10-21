Пассажирка самолета ударила своего скандалящего мужа на глазах у всех попутчиков и попала на видео. Запись конфликта с участием двух британских туристов публикует издание Metro.

По информации издания, инцидент произошел на борту лайнера, летевшего из Манчестера на испанский остров Тенерифе. Когда самолет начал готовиться к посадке, неизвестный мужчина вскочил со своего кресла и стал кричать на других путешественников.

«Вам всем лгут! Чем дольше вы носите маски, тем дольше это будет продолжаться. Снимите их», — вопил он.

Тогда его жена попыталась успокоить его, однако британец назвал ее «имбецилкой», после чего получил пощечину. Затем, как видно на записи, в конфликт вступили и другие пассажиры самолета. Они пытались успокоить буянящего мужчину и разнять супругов.

Позже в авиакомпании подтвердили инцидент и отметили, что после посадки на борт были вызваны сотрудники полиции.